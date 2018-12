Julia Roberts zbog novinarske greške postala predmet ismijavanja

Julia Roberts protekla dva dana postala je predmet ismijavanja na društvenim mrežama zbog lapsusa u naslovu teksta koji je izašao o njoj u dnevniku The Post Journal iz New Yorka.

Naime, naslov teksta koji je izašao u izdanju od subote bio je “Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age”, ili u prijevodu "Julia Roberts otkriva kako život i njene rupe godinama postaju sve bolje". Nenamjernom greškom riječ "roles" (uloge) zamijenjena je riječi "holes" (rupe), pa je Julia ni kriva ni dužna postala glavni vic dana. Naravno, uredništvo The Post Journala ispričalo se Juliji i čitateljima, no to nije spriječilo korisnike Twittera da krenu s ismijavanjem.

- Evo zašto je ona filmska zvijezda. Moje rupe godinama postaju samo gore - napisala je glumica Busy Phillipps.

This is why she's a movie star. My holes have only gotten worse with age.🤷‍♀️ pic.twitter.com/h3jiuEqF6P — Busy Philipps (@BusyPhilipps) December 10, 2018

- Želio bih misliti da su naše rupe godinama sve bolje. Također, uređivanje tekstova jako je bitno - komentar je novinara Erica Spitznagela iz New York Timesa.

