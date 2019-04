Joško Lokas: 'Želim snimiti drugačiju priču o Domovinskom ratu'

Voditelj kvizova “Upitnik”, “Diplomac” i “Izazov” te četverostruki dobitnik Večernjakove ruže Joško Lokas ima novi projekt. Naime, dalmatinski Zagrepčanin uskoro započinje snimanje nove serije od četiri epizode “Nestali”, koja će radnjom obuhvatiti period od deset dana uoči vojno-redarstvene akcije Oluja. Priča je to o šestorici vojnika HV-a. S Joškom Lokasom, koji je autor i scenarist, porazgovarali smo o projektu.

O kakvom je projektu riječ?

Miniserija “Nestali” imat će četiri epizode od 52 minute. Serija nastaje u suradnji s HRT-om jer je originalna ideja i scenarij pobijedio na javnom pozivu HRT-a 2018. godine. Riječ je o desetak dana uoči vojno-redarstvene akcije Oluja kada se šestorica vojnika HV-a nađu iza neprijateljskih linija, odnosno na okupiranom teritoriju tzv. SAO Krajine.

Odakle ideja za seriju i koja motivacija stoji iza nje?

Ideja je nastala 2010. godine. Naime tada sam imao dosta skupljenog materijala o ratnim zbivanjima u Hrvatskoj iz perspektive „običnih ljudi“ koji su iznijeli rat i ratna zbivanja u Hrvatskoj. Neki od njih moji su prijatelji i rodbina, a neki su potpuni neznanci, koji su umjesto na studij u Zagreb ili nastavak vođenja običnog života u okruženju u kojem ih je rat zatekao, otišli u potpunu neizvjesnost ostavljajući sve iza sebe što imaju, na kocku stavljajući ono što im je najvrednije – život. Srećom, ima ih koji su se vratili.

Neki nažalost nisu. Slušajući priče preživjelih, po mom mišljenju, istinskih heroja Domovinskog rata, kako su proživjeli ratni period, poželio sam ispričati jednu neku sasvim drugačiju priču od dosadašnjih. Priču o bezimenim ljudima koji su danas među nama i za koje nikada ne biste rekli da su bili u ratu. Oni su svakodnevno prisutni u mom životu i iako ne govore o ratu, nego žive neke druge naoko obične živote, na neki način sam im dužan za život koji živim.

Jesu li već odabrani glumci za glavne i sporedne uloge?

Osnovni cast, dakle ovih šest glumaca i jedna glumica su dogovoreni. U tijeku su pregovori za ostale uloge. Ovih bismo dana trebali obaviti razgovore s glumicama i glumcima za koje mislimo da bi se jako dobro uklopili u cijelu priču. Nadamo se da ćemo neke pregovore privesti kraju i ovoj ekipi pridodati još neka zanimljiva imena u nadam se isto tako zanimljivim ulogama.

Imena šest vojnika, odnosno šest glavnih glumaca su: Goran Navojec, Bojan Navojec, Alan Katić, Filip Križan, Marko Cindrić i Vedran Živolić. Glavnu žensku ulogu preuzela je Sandra Lončarić.

Možete li nam nabrojiti ostale članove ekipe u realizaciji projekta?

Svakako. Priznati i nagrađivani redatelj na temu Domovinskog rata Kristijan Milić (Živi i mrtvi, Broj 55,); jedan od najboljih filmskih snimatelja u regiji Mirko Pivčević (Josef, Kenjac, Broj 55, Visoka modna napetost); scenograf: Damir Gabelica (Svećenikova djeca, Broj 55, Koja je ovo država); dizajnerica maske: Ana Bulajić Črček (Gladijator, Black hawk down, General), kostimografkinja Vedrana Rapić (Broj 55, General, Mrtve ribe).

Autor i scenarist sam ja, ali u ovom procesu jako puno surađujem i s drugim kolegama dramaturzima, ali i glumcima. Bit će to zanimljiva odjavna rola. Cijeli projekt u produkcijskom smislu potpisuje CLINICA STUDIO d.o.o. te kolege producenti Domagoj Jović i Vedran Kasap.

Na kojim ćete lokacijama snimati?



Zahvaljujući Zadarskoj županiji i gradu Zadru, cijeli će se projekt snimati podno Velebita, na samom Velebitu, u Jasenicama, Starigradu Paklenici, Ražancu, Novigradu, Paljuvu, iznad Obrovca, u Rovanjskoj, Modrićima, Maslenicu itd.

Obišli smo 90-a lokacija te odabrali 50-ak na kojima ćemo snimati. Set će biti naporan jer je po originalnoj ideji radnja smještena u eksterijer, što pred cijelu ekipu stavlja vrlo zahtjevan plan snimanja.

Kakva su vaša očekivanja od serije?



Ekipa s kojom smo ušli u ovaj projekt daje nam nadu i visoko podiže ljestvicu tako da očekujemo da ćemo snimiti iznimno kvalitetnu ratnu miniseriju. Potpuno smo svjesni da ne možemo ispričati ratni put svakog pojedinca, odnosno sudionika Domovinskog rata, ali se nadamo da će se većina moći prepoznati u našim likovima.

Nadam se da publika uživati i da će prepoznati osnovnu ideju. Naši su likovi “obični mali ljudi” koji su iznijeli Domovinski rat. Rat je trajao predugo da bi se vratili u normalni život. Međutim, za razliku od crno-bijelog prikazivanja ratne stvarnosti, koja je sama po sebi okrutna, naši likovi pripadnici su generacije koja je upravo u takvom okruženju pronašla novi smisao.

Možda izgubivši nit sa stvarnošću mirnodopskog života, koji je nama koji nismo direktno sudjelovali u ratnim zbivanjima bio jedini smisao, oni su puni duha, naprosto svoju stvarnost pretvorili u jedino što su mogli, borbu za vlastiti život i ovisnost o “prvome do sebe”, što otvara temu koja je tim ljudima postala važna kao i sam život, a to je prijateljstvo. U ovom serijalu, uz pomoć fikcije koja se isprepleće sa stvarnim događajima devedesetih, ispričali bismo priče vječnih prijatelja i ljudi koji nisu kalkulirali kada je trebalo biti na jedinom pravom mjestu, a to je na prvoj crtu.

U kojoj fazi je serija?



U završnoj smo fazi priprema za snimanje. Ono čemu se radujemo, ali i što cijelu priču čini svakim danom sve ozbiljnijom, podatak je da je jako malo vremena ostalo do prve klape.

