Još jedan glumac odlazi u politiku, a njegove političke ambicije unose nemir u liberalnim krugovima

Filmska zvijezda Matthew McConaughey još od proljeća javno govori da bi se, kao neovisni kandidat mogao natjecati za guvernera Teksasa, ali nikako da se o tomu kategorički izjasni. "Gledajte, to se ozbiljno razmatra. Moguće je", kazao je McConaughey (52) u intervjuu za AFP putem Zooma. McConaughey je rođeni Teksašanin, živi u državnome glavnom gradu Austinu i ondje je vrlo popularan. "Ja sam agresivni centrist. Ne zato jer je to siva zona i mjesto kompromisa. Mislim da takav potez danas zahtijeva odvažnost, to je zona otpadnika", rekao je.

McConaugheyjeve političke ambicije izazvale su pomutnju u liberalnim krugovima, posebno među onima koji su ogorčeni na konzervativnog teksaškog guvernera Grega Abbotta zbog najrestriktivnijeg zakona o pobačaju u Sjedinjenim Državama. Po nedavnoj anketi teksaškog sveučilišta, oskarovac McConaughey bi u utrci protiv Abbotta prošao mnogo bolje nego potencijalni demokratski izazivač Beto O'Rourke. No ne čini se da je McConaughey, koji je odrastao u religioznoj obitelji u gradiću u ruralnom Teksasu, posebno oduševljen ni demokratima ni republikancima. "Svaka stranka za sebe tvrdi da je baš ona utjelovljenje demokracije, ali suštinski često ne govori ništa", kaže glumac.

"Ponekad morate ići lijevo, ponekad desno. Ima ljudi na takozvanoj ljevici i na takozvanoj desnici koji su u određenom trenutku bolji za određeni posao". Želi li se natjecati za najviši položaj u Teksasu, McConaughey će odluku morati donijeti do 13. prosinca kad istječe rok za predaju prijave. U međuvremenu on i dalje glumi i vodi svoju zakladu za pomoć srednjoškolcima, a njegova odluka na kraju će se svesti na pitanje gdje može biti najkorisniji. "Ne bojim se rizika, ali moram sebi doista postaviti to pitanje i sam na njega odgovoriti".