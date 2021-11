Samo je Andreja imala zamjerke na večeru kod Ree: Zavidna je, kalkulira i pretjerala je s prigovorima

Rea iz Đurđevca bila je domaćica u sinoć prikazanoj emisiji "Večera za 5 na selu". Rea nije kuhala u svojoj kući kao u utorak njezin suprug Damir, nego je kandidate ugostila na prekrasnom imanju u đurđevačkom kraju, a pripremila im je jelovnik koji se sastojao od predjela Kak su jeli naši stari, glavnog jela Gica u omotu i deserta Sitno al' dinamitno. Muški dio ekipe bio je jako zadovoljan jelima tako da je večerašnja domaćica dobila tri desetke, no Andreja je imala neke zamjerke i dala je ocjenu sedam tako da Rea naposljetku nije uspjela prijeći u vodstvo. Andreja je komentirala kako je predjelo bilo preobilno te kako joj se zlevanka nije uopće uklapala u sve to. U glavnom jelu su joj kroketi bili pregumeni i u umaku joj se nije svidjelo što se paprika previše osjetila. Gledatelji ne mogu vjerovati koliko je kritika imala Andreja i uvjereni su kako je to plod njezine ljubomore.

- Andreja je ljubomorna na Reu koja je lijepa, mlada, simpatična, društvena, komunikativna...i super kuha.... dati 7 za onakvu večeru je cista zloba i pakost.. Andreja kalkulira njoj sve previše i u svemu nađe prigovore drago mi je da ne pobjedi. Divna mlada žena u pravom smislu,a Andreja sramota za komentare zavidna je. Šteta bila je super. Andrea je danas pretjerala s prigovaranjem. Svaka čast ovoj večeri ,kao i atmosferi koja je tu bila ..gospođo Adreja tu se nije uklapala po mom sa ovim kandidatima ,ako ima previše hrane pojedi koliko možeš ,koliko sam primijetila tu nije trebala biti ..puna sebe ali ako išla na pobjedu bude joj izmaknula. Andreja se ne uklapa, ali nisu se ni oni potrudili kako bi se ona uklopila s obzirom da je starija od njih. Ipak Andreja pretjerala sa prigovaranjem. Andreja, upravo ste Vi najslabija karika ove simpatične ekipe...Zašto kalkulirate i dajete neprimjereno niske ocjene?! Opuštena, nekonvencionalna, vedra i društvena i po svemu sudeći solidna kuharica, Andrea se ponaša kao sudac, nedruštvena i ne bas ugodna, zaista se nije uklopila, dečki su sve vise opušteni i spremni za zabavu, sasvim solidan tjedan - napisali su gledatelji u komentarima.

