John Malkovich kao "muzički ginekolog" u Lisinskom

Koja je sličnost između muzičkog kritičara i ginekologa? Oboje traže probleme tamo gdje drugi traže ljepotu. Bila je to urnebesna replika pri kraju 90-minutne predstave "Muzički kritičar" Johna Malkovicha i ansambla violinista Alekseya Igudesmana održane u Lisinskom u subotu navečer. Njome se Malkovich obrušio i na svoju ulogu "kritičara" koji je tijekom večeri nemilosrdno secirao djela skladatelja klasike nekima od najoštrijih kritika u povijesti i obračunvao se sa "svetim kravama", tj, današnjim predodžbama o njima.

Malkovich je bio opasniji nego u "Opasnim vezama", s poznatim glasom brutalno provokativan u čitanju kritika djela klasike, ali se, naravno, naposlijetku i sam stavio "pod nož" čitajući bolno negativne kritike svojih predstava i nastupa pred publikom, dajući za pravo i onima iz "suprotnog tabora".

A upravo je to i bio smisao propitkivanja kritičkog mišljenja, u kojemu malo slobode uma sa svake strane barikade ne bi bilo na odmet. Dok je ansambl naizmjenično svirao djela Dvoržaka, Beethovena, Brahmsa, Čajkovskog, Chopina, Debussyja i drugih titana, Malkovich je govorio kritike koje su povijest promatrale na drugačiji način. Kao da slušamo nekog nostalgičara danas koji misli da je nekad bilo bolje, Malkovich je pitao sebe i nas: "Što je to ostalo od današnje glazbe? Harmonija, melodija? Brahms je najveći obmanjivač stoljeća".

Upravo je taj rušilački, ali duhovit, autoironičan i slobodouman pristup bio ključ Malkovicheva "Muzičkog kritičara", projekta kojeg su osmislii Igudesman i korejsko-britanski pijanist Hyung-ki Joo. I sam dio scene klasične glazbe, možda je upravo Hyung-ki najbolje objasnio porive za projekt u sadržajnom polusatnom razgovoru vođenom s Malkovichem, Igudesmanom i njim na pozornici Lisinskog pred još uvijek punom i znatiželjnom dvoranom.

"Klasična glazba, posao, koncerti i sve oko nje previše je elitistički ustrojena. Mi smo 'iznad svih', do te mjere da to i odbija dio publike", objasnio je Hyung-ki potrebu da se vratimo u "stvarni život" i skupa s Malkovichem i Igudesmanom završio ukupno dvosatni program koji je publici u punom Lisinskom priušttio posebnu večer. Nije uvijek bilo "klasike". Nekada je to bila nova glazba koja je tek godinama naslaga stekla "imunitet" kao klasika. No, "klasika" često može biti i pogrdan ili pogrešno protumačen pojam, a upravo je smisao te mentalne pogreške kojom shvaćamo "klasiku" srž projekta "The Music Critic".

I upravo je taj predimenzionirani odnos umjetnog "poštovanja" ili snishodljivosti prema "klasici" bio otponac koji je Malkovicha, Igudesmana i sjajan ansambl natjerao na "obračun". Bez dlake na jeziku, čak i kad je humorističan, Malkovich se bogohulno obrušio na "nedodirljive" kritikama opusa ljudi koji su pomicali granice glazbene umjetnosti. Dakako, nije se radilo o znanstvenim tezama, nego prije svega dobrodošlom odmaku od uvriježenih poimanja "klasike" koja svakoga s kravatom ili u štiklama tjera da u Lisinskome (malo)građanski "poštuje" "klasiku" i klasike, ne poznajući zapravo bit glazbe ili životni put skladatelja koje slušaju

Prisjetimo li se biografija Mozarta i suvremenika potpuno je jasno da su u svoje vrijeme bili prije alternativa nego klasika, od inovativnih kreacija koja su pomicala granice poznatog u glazbi, do životnih stilova i, u najmanju ruku, razbarušenih životnih puteva koji su skandalizirali njihove suvremenike. I upravo je zato "Muzički kritičar" donio svježi vjetar kojim se u Lisinskom "propuhalo" klasike. Malkovichev razbarušeni "obračun sa njima" imao je krležijanska obilježja "slona među porculanom" koji propitkuje uvriježena pravila i pritom želi razbiti svo staklo na koje naiđe.

Dakako, nitko razuman nakon "Muzičkog kritičara" neće pomisliti da izvedena djela vrijede manje, ali smo bar dobili korektiv u poimanju nečega što bi prije svega trebalo biti živo tkivo fenomenalne muzičke zaostavštine, a ne okamenjeno i dosadno promatranje povijesti koje zapravo čini nepravdu "klasici", ne shvačajući bit kreativnog napona i naprednosti "kritiziranih" skladatelja.

