Joe Pesci u ulozi djeda Joea ovdje je doista začin koji u cijelosti mijenja okus cijelog jela na tanjuru

Bupkis, SkyShowtime

Bio je obećao da se neće više vraćati na ekran, no ne samo da se vratio nego ga sada možemo gledati i na malom zaslonu. Joe Pesci doista je jedna od najunikatnijih persona koja se ikada pojavila na filmskom ekranu te je doista bila tužna vijest kada je prije kojih gotovo 15-ak godina objavio kako više neće glumiti. No, nagovorili su ga, a za što bi drugo, nego za Irca gdje se ponovo susreo s Robertom de Nirom i Alom Pacinom, a evo ga sada i u ovoj simpatičnoj komediji. Pescijeva je velika vrijednost, uz ogromnu energiju koju je isijavao s ekrana, i nevjerojatan dar za komediju, pogotovo u situacijama gdje je izvor smijeha on sam. Nekako nam je teško zamisliti da bi Sam u kući postigao takav uspjeh da se na početku u filmu nije pojavio on. Ili pak Moj ujak Vinnie.. Nekako sumnjamo da bi taj film imao status koji ima danas da je sve ostalo na Ralphu Macchiu. Sasvim sigurno je tako i u Bupkisu iako se priča ove stand up comedy drame odvija oko razvikanog američkog komičara Petea Davidsona. Joe Pesci u ulozi djeda Joea (LaRocce, Pesci ne glumi sam sebe poput Davidsona) ovdje je doista začin koji u cijelosti mijenja okus cijelog jela na tanjuru, Iako, mora se priznati, serija ima neočekivanu dubinu u odnosu na inače politički nekorektan ali pomalo ustajao Davidsonov humor pri čemu ovo nije prvi puta da glumi fikcijskog samog sebe, Osim Pescija tu je i Edie Falco iz Sopranosa, pa onda i Brad Garrett iz Svi vole Raymond što je bila neka garancija da će serija biti zabavna a to se, barem za nas, i ostvarilo. Društvena nekorektnost doista jest nešto u čemu je Joea Pescija lako zamisliti, pa je tako bilo uživanje gledati izravan način na koji kroz lik djeda Joea ismijava navike novih generacija podsjećajući, primjerice, kako dobro ponašanje nikada ne zastarijeva. Zgodan je to salto jer je Davidson netko koga se smatra predstavnikom tih novih generacija koje nekadašnje tabu temu prihvaćaju kao normalne a kroz njih traže i zabavu kroz različite tehnologije. Nekorektnost se to podrazumijeva, zato se pripremite, i to već od prve scene. Ali, Bupkis (značilo bi u slobodnom prijevodu tropa ili fulanac, budimo malo arhaični) ima taj jedan duboki emotivni šarm te se kroz niz bizarnih ali ipak i doista duhovitih situacija prikazuje odnos unuka i njegovog djeda kojemu nije ostalo malo. Pa se korak po korak shvaća kako nove i stare generacije i nisu baš toliko različite, samo su vremena drugačija, Savršena uloga za Pescija. Prve dvije epizode idu upravo kad završite s čitanjem, za tjedan dana.

Luden - Könige der Reeperbahn, Amazon Prime Video

Interesantna njemačka serija o stvaranju jedne od najpoznatijih skupina za trgovanje prostitucijom u Hamburgu. Malo bolje upućeni znaju kako Hamburg ima jednu od najpoznatijih četvrti crvenih svjetiljki u Europi. Radnja se serije u šest epizoda odvija u 70-im godinama, a vrti se oko mladog Sonny Boyja Klausa Barkowskog kojega u ‘biznis’ “kooptira” prostitutka Jutta, a on pomalo razvija mrežu partnera koja se nazove Nutella. Broj je svodnika u ovoj grupi narastao i do 80, djelovali su iz St. Paulija, a najviše radili u Hamburgu i tamošnjoj četvrti lake zabave. Luden je dio nove politike Amazona koji je shvatio koliko dobar posao radi Netflix uključujući u svoju ponudu i neengleske serije, što je očito jako dobro jer ne možemo se umoriti od ponavljanja da se u kontinentalnoj Europi rade doista dobre TV serije, čak bismo se usudili reći da stara Europa dobrim dijelom i spašava dramski program. Luden je doista dobro napravljen, vrijeme u kojem se odvija odlično preneseno, a radnja je zaista zanimljiva.

Svijet u plamenu 2, BBC One

Premijerno smo ovu seriju vidjeli u Londonu prije četiri godine, čak razgovarali i s ekipom serije u kojoj je i uvijek sjajni Sean Bean. Riječ je bila o jako ambicioznoj ratnoj seriji uniformnog naziva koji je malo skrivao razgranatoj na više likova od kojih je svaki pričao svoju priču, a sve je tražilo podosta energije od gledatelja da održi cjelovit uvid u takvu širinu. I serija je bila dobro prihvaćena, no ne u mjeri u kojoj se to na BBC-ju vjerojatno očekivalo. I onda je stigla pandemija te smo na “Svijet u plamenu” pomalo i zaboravili. No, evo sada i druge sezone, u vrijeme kada svijet jednim svojim dobrim dijelom i jest u plamenu, pa je možda i to bio dodatan katalizator da se ova druga sezona prihvati i ocijeni bolje. Interesantno je što se to dogodilo unatoč toga što u ovoj sezoni nema Seana Beana kojemu se raspored preklapao, ali ni Helen Hunt čiji se lik nije uklapao u događaje koje sezona pokriva, iako postoji želja da se njezin lik ratne dopisnice iz Berlina vrati. Kvalitete su serije i detaljniji prikazi stvarnih događaja iz Drugog svjetskog rata što doista nije bilo tako loše.

The King that never was, Netflix

Prošli put smo u preporuke stavili dokumentarac o Juanu Carlosu, posrnulom španjolskom kralju, a u današnje stavljamo prvog prestolonasljednika koji je priveden nakon Marie Antoinette. A taj Vittorio Emanuele di Savoia čak je i blizak nama jer je riječ o nesuđenom kralju Italije, a koji bi onda, u nekom paralelnom svemiru, bio i kralj Hrvatima. No, pustimo sada to i povijest koja se nije, srećom, nikada zbila jer je priča Vittorija Emanuelea koji je bio dijelom talijanske kraljevske obitelji izgnane 1946. godine doista bizarna, koliko je i pogubna za živote nekih članova društvenih elita. U ovom dokumentarcu vidjet ćete priču o bizarnom ubojstvu koje je navodno prestolonasljednik počinio u okrilju neke raskalašene zabave na Korzici, nakon koje je sestra poginuloga godinama nastojala ishoditi pravdu, no samo da bi se Vittorio Emanuele izvukao. Nije tu bio kraj avanturama talijanskog plemića, bio je optuživan i za podvođenje, a posljednji je put do naslovnica novina došao kada je od Italije tražio odštetu od 260 milijuna eura kao kompenzaciju za povrat izgubljene materijalne imovine i svega što ide uz prijestolje.