Jeste li znali da se Victoria Beckham umalo udala za električara? Ovo je njezin prvi zaručnik

Modna dizajnerica i bivša članica benda 'Spice Girls', Victoria Beckham (50), ovih dana zajedno sa suprugom, bivšim nogometašem Davidom Beckhamom (49), slavi godišnjicu braka. Tijekom prelijepih 25 godina zajedničkog života Posh i Becks dobili su trojicu sinova i javnosti pružili bezbroj nezaboravnih trenutaka, no rijetki znaju da je prije Davida Victorijino srce skoro ukrao jedan drugi muškarac. Naime, danas 50-godišnja modna ikona u svojoj se mladosti zaručila za Marka Wooda, električara koji je u tvrtki njezinog oca specijaliziranoj za elektroničku opskrbu radio kao monter sustava tehničke zaštite, otkriva Daily Mail.

Victoria je Marka upoznala kao 14-godišnjakinja u školi St Mary's High u Cheshuntu. Nakon što su se zaljubili, njih dvoje zajedno su živjeli u Victorijinoj luksuznoj obiteljskoj kući vrijednoj gotovo pola milijuna eura u Hertfordshireu. Nesuđeni gospodin Posh Spice kleknuo je 1994. pred tad 20-godišnju pjevačicu koja je netom odradila audiciju za pridruživanje popularnim spajsicama. I usprkos tome što zaruke nikad nisu oplemenili vjenčanjem, Victoria je svom djevojačkom prezimenu Adams dodala Woods, te ga koristila u samim počecima svog brenda.

GALERIJA: FOTO David i Victoria Beckham uhvaćeni u opuštenom izdanju uoči važne obljetnice

Par je raskinuo 1996., poslije šest godina veze, o kojoj se Victoria prvi put javno oglasila u dokumentarcu 'Biti Victoria' iz 2002. godine: - Iz nekog razloga smo se zaručili. Bio je inženjer za alarme. Da je barem ostao u ormaru u kojem sam ga srela u maminoj kući - rekla je. Ova izjava nije se svidjela Marku koji je odlučio uzvratiti tako što je dvije godine kasnije progovorio o intimnim detaljima iz njihovog zajedničkog života. Naime, on je u dokumentarnom filmu naziva 'Tajne Victorie Beckham' kritizirao njezino ponašanje u krevetu tvrdeći kako je 'zvučala kao brzi vlak' i da 'grudi koje sada ima sigurno nisu one koje je imala kad su bili zajedno'.

Prilikom još jednog obraćanja o raskidu veze s Markom, dizajnerica je u poznatoj emisiji 'The Big Breakfast' na britanskoj televiziji voditeljici Denise Van Outen priznala: - On nije bio prava osoba za mene, nisam uživala, tako da je to moralo završiti - pri čemu se našalila i da Woodu nikad nije vratila zaručnički prsten: - Nisam mu vratila ni prsten! Još uvijek ga imam jer je riječ o opakom komadu nakita. Nije li to užasno? Zvučim stvarno nerealno - kazala je Posh Spice. Zanimljivo, prije njezinih komentara u 'Biti Victoria', Mark je imao za reći samo pozitivne stvari o svojoj bivšoj ljubavi, no čini se da su ga Victorijine izjave povrijedile. Ona je 1997. upoznala Davida, a ostalo je povijest.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, jedan od najpoznatijih celebrity parova jučer je proslavio svoju 25. godišnjicu braka. Vječno mlada Victorija odjenula se u ljubičastu haljinu s potpisom Antonija Berardija čiji su glavni detalji cvjetna naramenica u području dekoltea i odvažni prorez koji ističe njezine duge noge. Istovremeno David se također dotjerao u svom ljubičastom odijelu s cvijetom na reveru i pripadajućim cipelama od brušene kože te širokim osmijehom koji je razvukao preko cijelog lica dok svoju suprugu drži za ruku. U opisu objave na društvenim mrežama napisali su: - Pogledajte što smo pronašli - a oduševljeni fanovi redali su komplimente na njihov račun.

- "Ikonski", "Najbolji par ikad", "Zašto ovo izgleda jednako legendarno kao i prvi put?", "Sretna godišnjica! Ne mogu vjerovati da je prošlo 25 godina", "Ovo je tako ljupko", "Jedina monarhija koju ja priznajem" - neke su od reakcija, a oglasila se i Davidova majka Sandra: - 25 godina, a oboje izgledate sjajno. Posebna sjećanja - napisala je oduševljena svekrva.

Skladna obitelj obilježava važnu godišnjicu, kao znak sjećanja na vjenčanje vrijedno gotovo milijun funti u dvorcu Luttrellstown u Irskoj. Mladenci su tada sjedili na usklađenim prijestoljima, a na ceremoniji su nosili svečanu ljubičastu odjeću. Uz njih je bio najstariji sin Brooklyn koji je u to vrijeme imao samo šest mjeseci. Cvjećarice su bile odjevene u anđele, a torta prekrivena gotovo nagom skulpturom novopečenih supružnika.

VIDEO: Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija