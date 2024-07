Duško Lokin otkrio veliku tajnu iz svoje mladosti: Priznao sam da sam kriv

Pjevač Duško Lokin (81) ima novu pjesmu "Tajno moja" u kojoj govori o ljubavi prema tajnovitoj crnoj ženi. - Prije mene su imali velike velike hitove crnih žena. Ivčić, Kićo, da ne pričam, legendarna pjesma, ako ne jedan od najvećih hitova svih vremena. Po mom mišljenju. Međutim, moja je ''tajno moja''. Pazi, to je velika razlika. Oni su se izričito referirali da je to ljubav prema toj određenoj ženi, a ja? To je tajnovito, mutno, malo...- rekao je pjevač u razgovoru za IN Magazin. Ovom prilikom otkrio je i jednu dosad čuvanu tajnu iz svoje mladosti kada je čuvao stražu svom prijatelju koji je provalio u trgovinu.

- I to nije bilo jedanput, bilo je nekoliko puta, dok ga nisu ulovili. Bio sam pozvan i ja, priveden. A ja sam rekao ''Kriv sam, ali sam morao ići jer mi je to prijatelj!'' Onako naivno dječje, ne znam što da odgovorim jer ništa nisam ni znao - ispričao je Lokin.

U intervju koji je prije godinu dana dao za Večernji list pričao je i o svojoj mladosti i odrastanju u rodnom Zadru.

- Uh, iz pomorske sam škole bio dva puta izbačen. Bio sam vrlo nestašan. Fizički sam bio dosta jak, ali nisam to koristio u negativnom smislu, nego onako, mislio sam da ja sve mogu. Nikad u životu se nisam potukao. Rekao sam da sam bio fizički jak – aludirao sam time na to da sam to iskoristio u sportu i bio vrhunski sportaš. Sa 16 godina igrao sam rukomet za reprezentaciju Zadra i dospio čak i na pripreme za juniorsku reprezentaciju Jugoslavije. Igrao sam desno krilo iako sam bio ljevak. Sa 17 godina već sam igrao u prvoj ekipi Zadra i to nogomet. Jedini koji je bio bolji od mene je Joško Skoblar, moj prijatelj koji je bio svjetska zvijezda. On je sa 16 godina već bio izvanserijski igrač. Bio je nogometni genijalac. Ja sam bome, ako sam igrao u prvoj ekipi Zadra kada je igrao u drugoj ligi, bio isto nešto posebno - prisjetio se tada mladosti. U vrijeme najveće popularnosti uživao je veliku slavu i rekao je kako su u to vrijeme glazbenici zarađivali više od nogometaša, dok je sada situacija obrnuta. Ispričao nam je i koja mu je njegova pjesma najdraža.

- “Jedna žena čeka brod” mi je najdraža pjesma, zato što ona ima svoju genezu. Jer sam bio i sam pomorac. Jedna rečenica sve govori: “Jedna žena čeka brod, čeka mladost da se vrati, ali godine, godine su kao sati, ona krije svoju bol.” I tako toj bijeloj udovici prođe 65 godina, a njezin mornar ode u penziju kao starac, iscrpljen, izmoren, istrošen, a i ona isto. To je antologijska pjesma - rekao je Duško Lokin.