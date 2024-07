Jelena Rozga nastupila u Srbiji pa priznala: 'Rekao mi je da bi bila ljepša kad bi smanjila nos i...'

Prvi put u Šapcu ovog ljeta organizirana je manifestacija pod nazivom 'Leto na Savi' koja će trajati od 6. srpnja do 3. kolovoza, a prve večeri koncert na Starom gradu održala je splitska pjevačica Jelena Rozga. Jelena je zabavljala okupljene bogatom lepezom svojih hitova do dugo u noć. Odjenula je usku crnu haljinu na ljuskice koja je istaknula njezinu nikad vitkiju figuru i duge vretenaste noge. Na nogama je imala crne sandale na vrtoglavo visoku petu.

Jelena je nakon održanog koncerta porazgovarala s novinarima i otkrila brojne zanimljivosti. Jedno od pitanja bilo je i kako je uspjela sačuvati svoj prirodni izgled u ekspanziji estetskih zahvata, piše Story.

- Mislim da je za to najzaslužnija moja mama koja bi mi sigurno rekla: "Kćeri, što si napravila od sebe?" Kada sam 1996. počela pjevati u Magazinu, imala sam neke alergije po licu i mama me odvela u jednog uglednog dermatologa u Splitu. Nakon što mi je propisao brojne lijekove za alergiju, rekao je mami: 'Lijepa je, ali bi bila ljepša kad bi smanjila nos, povećala usta i malo uši još korigirala. Mama mu je na to rekla: 'Gospodine, doviđenja - kazala je kroz smijeh atraktivna Splićanka.

