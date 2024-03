Jeleni Rozgi bilo je važno vidjeti jednu osobu u publici: Sad bih se odmah rasplakala

Dan žena u Zadru protekao je u znaku domaće glazbene legende Jelene Rozge (46). U koncertu koji je trajao više od dva sata, publika je u glas s pjevačicom pjevala neke od najvećih hitova poput "Bižuterija", "Solo igračica", "Oprosti mala", "Opijum" i "Roba s greškom". Na početku koncerta pjevačica je napomenula kako se nakon 14 godina vratila u Višnjik te dodala da je davne 2010. nije bila popunjena cijela dvorana, a sada je rasprodala dvoranu Krešimira Ćosića do zadnjeg mjesta.

- Čekala sam da dođe i dočekala sam, a samo ću reći da Jele zna napraviti spektakl. – rekla nam je jedna obožavateljica prije početka koncerta, a druga je dodala: - Drago mi je da sam uspjela uhvatiti karte i doći ovdje, povela sam i majku kako bi je iznenadila za Dan žena.

- Vidjeli ste sve, ja mislim da ću uzalud trošiti riječi, sve što kažem bit će malo jer ovo večeras što se dogodilo u Zadru je bilo nevjerojatno. Hvala publici što me tako podržala, što je došla u tolikom broju – napomenula je pjevačica i dodala: - Ja sam čekala na ovo 14 godina i vrijedi čekati, vrijedi biti strpljiv, vrijedi sve ono što sam radila zadnjih 28 godina

Posebna gošća na Jeleninom koncertu bila je jedna od njenih najznačajnijih žena, a to je njena majka. – Sad bi se odmah rasplakala, najviše na svijetu znači kad moji roditelji dođu na moj koncert. Tata nije mogao doći zbog nekih drugih stvari, a mama je tu, ne znam je li otišla lagano za Split, sutra sam na njezinoj juhici. To mi znači najviše, podrška roditelja, koju imam kroz cijelu svoju karijeru – izjavila je splitska pjevačica i otkrila: - Pred sam izlazak na binu, mama je došla, poljubila me, poželjela mi sreću. Ona je prva ta koja je došla u garderobu i izljubila me.

Pjevačica je nedavno proslavila veliku 28. godišnjicu svoje karijere, a otkrila nam je i tajnu svoje dugovječnosti: - Pa ja ću samo reći – pjesme. To su zaista pjesme koje nemaju rok trajanja. Mislim da smo obitelj Huljić i ja napravili sjajne pjesme. Možda te pjesme kad su izašle nisu bile hitove, neke jesu, ali trebalo im je malo vremena. Primjerice, "Dani su bez broja" u trenutku kad je izašla nije bila hit, nije bila hitić, a sad je mega hit. To nije bio slučaj za "Suze biserne" i "Opijum", jer te pjesme su odmah eksplodirale.

Rozga je otkrila da joj je drago što su u publici bili i mladi i stari. – Svi pjevaju sve pjesme, od sedam do 77 i to pjesme iz doba kad sam bila još u Magazinu, a pjevaju najjače i "Solo igračicu", "Bižuteriju", "Moje proljeće" – objasnila je.

Osim toga, priznala je da je "teški štreber" što se tiče koncerata. – Ja, kad nisam na bini, onda na mobitelu imam spremljen cijeli koncert. Onda prolazim to dok me friziraju, dok me šminkaju, jedino dok mi rade oči, onda ne mogu. Non stop ponavljam. Kad je ovakav tip koncerta, uvijek sam skoncentrirana i stalno sam na mobitelu. Kad se radi o nekom manjem koncertu, jednaku tremu imam, ali nisam stalno na mobitelu jer znam svoj repertoar.

Koncert u Zadru nisu propustile ni poznate osobe, a u publici su u pratnji prijatelja bili pjevačica Albina Grčić koja je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2021. godine te saborska zastupnica Sabina Glasovac. Pjevačica je zaključila na kraju da sljedeći tjedan planira izbaciti novu pjesmu te da je iduća stanica njene turneje „Minut srca mog“ u sarajevskoj Zetri, 2. studenoga.

