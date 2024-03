Jelena Putnik o teškim razdobljima i borbi: 'Trebamo prije svega poštivati sebe, svoje slabosti'

Jelena Putnik bila je kandidatkinja druge sezone 'Života na vagi', a kao nefinalistica s najvišim izgubljenim postotkom tjelesne mase osvojila je nagradu od 50 tisuća kuna. U show je ušla sa 112,9 kilograma, a na finalnom vaganju imala je 67,7 kilograma što znači da je izgubila 45,2 kilograma.

Prilikom dolaska u show kazala je kako je od djetinjstva imala problema s viškom kilograma, no baveći se sportom uspjela je to držati pod kontrolom. Poslije su je privatni problemi kao što su smrt oca i bolest majke unazadili te vratili probleme s kilogramima.

Jelena ima certifikat fitness trenerice te vodi privatne i grupne treninge, a svoje pratitelje na Instagram profilu često motivira te educira kvalitativnim sadržajima. Sada je na Instagramu progovorila o svojoj transformaciji i borbi s kilogramima.

- Postoji uzrečica 'nemojte da vam o plovidbi pričaju oni što sidro digli nisu, a ni luku napustili'. Mnogi će se, pogotovo ovdje na društvenim mrežama skrivati iza svojih neuspjeha, pričati o uspjesima, a neće pokazati svoje neuspjehe. Kada se osvrnem na posljednje 3 godine otkada je počeo otprilike moj kolaps i putovanje te neuspjeh što se samodiscipline tiče ne mogu biti ponosna. Ok, puno je tu bilo situacija koje su dovele do mogu reći, puta prema ponoru, i sigurno se ne želim time opravdavati, no treba biti i realan ako se želite osvjestiti. Ne treba uvijek i svu krivnju bacati na sebe na način kako smo samo slabi, neodgovorni i kako nekada nemamo konce u svojim rukama, počela je Jelena.

- Treba i objektivno sagledati kako i zašto jer ako želimo mijenjati sebe trebamo prije svega poštivati sebe, svoje slabosti. Suočiti se s njima dignuti glavu i krenuti se ponovno boriti. Ja se više ne sramim svojih loših perioda. Ne sramim se od onog trenutka kada sam postala svjesna da mogu uspjeti ponovno. Hladnije glave sa samo svojim ciljem i samo zbog sebe i onih koji me bez obzira na moje padove nisu gledali kao slabića nego kao borca koji od sebe neće odustati. I nisam.

Prije godinu dana, a posebno posljednjih 6 mjeseci krenula sam ponovno raditi na sebi. U svom tempu po svojim pravilima. Polako, neopterećeno i mogu reći ponosnija sam nego ikada. Pogotovo zato što sam upravo u tih zadnjih godinu dana proživljavala jako teške trenutke. Emotivne, egzistencijalne i usprkos tome nisam se predala. Ovaj puta nisam! Time sam ja mislim položila možda najveći test. Postala sam sebi bitnija od svih nedaća. Jer, problemi ako ja ne budem radila na sebi neće nestati. Potonuti ću još dublje. Ovako, uspjehom rada na sebi imala sam barem zadovoljstvo na tom planu i to me guralo naprijed.Imam još 2,3 mjeseca do svoje finalizacije i nestrpljiva sam.Sada nema nagrade, pobjede. Ne igram igru. Samo nosim se sa životom i dobivam svoje borbe i ratove. Iza njih stojim jer su proizvod isključivo mog vlastitog rada i angažmana. Ako sam sada uspjela u realnom životu, uza sve izazove što život nosi znam da mogu sve! Nemojte nikada odustati! Suočite se s failovima, naučite iz njih.. Dignite glavu i samo naprijed! Ne odustajte! Život je borba!, napisala je Jelena Putnik.

