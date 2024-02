Jedna od izvođačica uoči nastupa na Dori pokazala da joj se plesač ozlijedio: 'Sve će to biti dobro'

Glazbenica Lara Demarin večeras pjeva treća po redu na drugoj polufinalnoj večeri Dore 2024., a s pratiteljima je sada podijelila i da se jedan od plesača na probi prije emisije ozlijedio.

Na Instagram storyju pokazala je njegov natečeni gležanj uz koji je napisala: "Ma sve će to biti dobro."

"Preko dana fizio, preko noći pevaljka", našalio se njezin plesač na njezin račun.

Podsjetimo, večeras pjevaju: Lu Dedić s pjesmom "Plavi leptir", James Night i njegova "Nebo plače", Lara Demarin i pjesma "Ne vjerujem ti", Alen Đuras s pjesmom "A Tamburitza lullabay", The Splitters i pjesma "Od kad te sanjam", Boris Štok i pjesma "Can we talk", Baby Lasagna i njegova "Rim Tim", ET s pjesmom "Pametnom dosta", Vatra i "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo i "Voljena ženo", Natalie Balmix i "Dijamanti" te MARCELA i "Gasoline".

Valja naglasiti kako o najboljima u polufinalnim večerima odlučuju isključivo gledatelji televotingom (SMS i pozivi), a u finalu će o najboljoj pjesmi odlučiti podjednako glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja. Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong ove će godine birati četiri hrvatska žirija: iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Eurovision Song Contesta 2024.: Italija, Njemačka, Ukrajina i Island. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a činit će ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari, producenti itd..

HRT je za gledatelje i ove večeri pripremio atraktivan show program. Tako će večeras nastupiti i pobjednik “The Voice Hrvatska” Martin Kosovec sa svojom novom pjesmom "Maštarija". Martin svoju iščekivanu prvu pjesmu objavljuje s Universal Music Hrvatska, a suradnju je ovom prilikom nastavio sa svojom mentoricom Vannom koja potpisuje tekst.

Uz njega, dolazi nam i predstavnica Slovenije na Eurosongu 2024. – Raiven. Nakon što je stotinjak prijavljenih kompozicija stiglo na natječaj Raiven je izabrana nakon preslušavanja i ocjenjivanja od strane žirija međunarodnih stručnjaka. Pjevačica imena Sara Briški Cirman je mezzosopranistica i pop pjevačica, a na Eurosongu će pjevati pjesmu “Veronika” koja je inspirirana legendom o Veroniki Desinićkoj. Pjesmu autorski među ostalima supotpisuje i Bojan Cvjetičanin, pjevač grupe Joker Out, koja je prošle godine oduševila na Eurosongu.

