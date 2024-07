Jedinstveni Bruce Dickinson na koncertu u Hali: Vrišti za mene, Zagrebe

Istodobno i jedinstven i vrlo prepoznatljiv. Legendarni pjevač heavy metal benda Iron Maiden, Bruce Dickinson, u subotu je održao samostalni koncert u Zagrebu, na otvorenom prostoru u Hali. Na koncert je izašao takav da su ga svi fanovi prepoznali – u traper prsluku, sa zimskom kapom koju kao frontmen Maidena nosi već godinama. I pjevao je odlično, a za 65-godišnjaka i više od toga – naprosto sjajno. Nije to više Dickinson otprije 25 godina, ali to je i logično, rođen je 1958., i to ne može biti drugačije. Pritom su baš svi na koncertu od početka shvatili još nešto: Dickinson ne pjeva pjesme Maidena. Barem ne na ovoj turneji, ne tijekom subotnje večeri u Zagrebu. To ga ne zanima. Fokusira se isključivo na svoju solo karijeru, na pjesme koje je snimio onkraj rada u Iron Maidenu. Stotine koje su na koncert došle u Iron Maiden majicama možda su ostale razočarane, ali Dickinson očito inzistira da može iznijeti cijeli koncert samo na pjesmama koje je sam snimio.

Pokušajmo na sekundu zamisliti kako bi izgledao nastup, primjerice, Darka Rundeka da ne otpjeva nijednu pjesmu Haustora, ili Stinga bez opusa The Policea. No čak ni to nije fer jer ti su bendovi ugasli odavno, a Iron Maiden je potpuno funkcionalan, a 2022. je odsvirao još jedan odličan koncert u Zagrebu. Dickinson je svoj nastup popunio pjesmama većinom iz 1990-ih, kad je napustio Maidene i posvetio se solo karijeri (da bi se zatim opet vratio i usporedno održavao karijeru u jednom od najvećih bendova na svijetu te povremeno samostalne nastupe). Ovaj metalac može odsvirati efektan solo koncert sa svojim pjesmama, a da se pritom nitko ne buni što nije svirao, primjerice, "The Trooper", "Number of the Beast" ili "Fear of the Dark".

Lukavi metalac računa na jednu pojedinost koju Rob Halford iz Judas Priesta ili Ian Gillan iz Deep Purplea nemaju, iako su s nešto mlađim Dickinsonom često uspoređivani – njegovih je nekoliko pjesama ostavilo traga na heavy metal zajednici neovisno o radu njegova matičnog benda. "Tears of the Dragon" koju je u subotu otpjevao s publikom dio je opće kulture žestokog rocka. Bis je započeo s "Navigate the Seas of the Sun" koju su i u publici oko nas s podsmjehom primijetili kao "inspiraciju" za pjesmu "Moj dida i ja" Marka Perkovića Thompsona. Jednom kad se čuje, očito, ne može napustiti uho.

Dickinson isto tako nije održao cijeli presjek svih hitova solo karijere. Tijekom turneje sasvim mu je ok mijenjati pjesme i set liste. Otpjevao je, primjerice, "Road to Hell", "Laughing in the Hiding Bush" i pretkraj koncerta "Book of Thel", ali neke davne uspješnice poput "Tattooed Millionaire" ili "Born in '58" ostavio je za iduću priliku. Ili, još korak dalje – prije samo godinu dana Dickinson je u zagrebačkoj Ciboni održao koncert na kojem je pjevao presjek hitova Deep Purplea, a da je pritom otpjevao samo dvije vlastite pjesme – "Tears of the Dragon" i "Jerusalem". Od dva najveća hita svoje solo karijere, ovu potonju jučer nije odsvirao. I to unatoč neuvrštavanju pjesama Maidena u svoju set listu. Izrazito hrabar odabir old school pjevača.

Nekoliko je puta zagrmio "Vrišti za mene, Zagrebe" kako samo on to zna, i govorio je o tomu da mu put u mini-kombiju do Hrvatske nije bio lak. Uglavnom je skakao po pozornici. Nakon više od 40 godina sviranja najprije s bendom Samson, zatim Maidenima pa kao solo pjevač te opet s Iron Maidenom, a da pritom paralelno održava i samostalnu karijeru, Dickinson je odavno izgradio epitet metal institucije. Činjenica da, kao praktički nitko drugi, može diljem svijeta svirati što god poželi, bez korištenja pjesama matičnog benda, čini ga još većom facom. Skidamo šešir, ili barem zimsku kapu.

