Bivša Miss Universe Hrvatske uživala na Barbadosu! S dečkom i prijateljima posjetila je ovaj karipski otok

Barbados je zaista predivan i egzotičan, dojmovi nakon putovanja su bili i više nego pozitivni. Tropska klima, sunce, prostrane pješčane plaže, tirkizno more, ukusna hrana, rum, glazba i ljubazno lokalno stanovništvo samo su neki od pojmova kojima bih opisala Barbados. Taj živopisni otok u Karipskom moru ispunio je sva moja očekivanja - govori nam bivša Miss Universe Hrvatske, 27-godišnja Mia Rkman koja je s nekoliko prijatelja, bratom Denijem i dečkom Vančom posjetila ovu daleku i egzotičnu destinaciju.

- Osim plaža koje su kao s razglednica, najviše me se dojmila priroda i pejzaž. Od trenutka kad sam sletjela, bila sam okružena palmama. Nisam ni znala da postoji toliko vrsta palmi, a kokosove, areka i kraljevske palme su najučestalije na Barbadosu. Osim palmi, na svakom koraku možete vidjeti hibiskuse, bugenvilije, frangipane i orhideje, kao i baobab drveća i bambus. Naravno zanimljivija nam je bila jestiva flora pa su tako plodovi manga, papaje, banana i avokada bili dio dnevnog menija. Barbados se može pohvaliti prekrasnim botaničkim vrtovima kao što su Andromeda Botanic Gardens i Flower Forest. Ovi vrtovi sadrže širok spektar tropskih biljaka, uključujući rijetke i endemske vrste, što je zaista bilo zanimljivo vidjeti. Posjetili smo jednu od neizostavnih atrakcija, a to je Welchman Hall Gully. U tom prirodnom rezervatu mogli smo vidjeti egzotične životinje poput zelenih majmuna. Majmuni nisu baš prijateljski nastrojeni, ali to nije pokvarilo cjelokupni dojam šetnje vijugavim stazama kroz tropsku šumu. Rum je jedno od glavnih obilježja Barbadosa stoga atrakcija koja nas je posebno razveselila bila je posjet St. Nicholas Abbey destileriji i kušaonici ruma. To je jedna od najstarijih i najpoznatijih destilerija na Barbadosu. Prekrasno imanje na kojem se nalazi i muzej koji čuva sve priče i tajne te destilerije. Posebna je i Animal Flower špilja smještena na sjevernom vrhu otoka - Saint Lucy. Unutar špilje se nalaze prirodni bazen, a pogled se pruža na Atlantski ocean. S obzirom na to da je glazba duša ovog otoka, nije ni čudno da je Rihanna na njemu odrasla. Barovi i noćni klubovi se nalaze u dijelu koji se zove St.Lawrence Gap te smo imali priliku poslušati pravi reggae. Pozitivne energije, smijeha i plesa nije manjkao - prepričava nam Mia kojoj su putovanja velika strast, a sa svakog ponese neko novo životno i vrijedno iskustvo.

Foto: Privatna arhiva

- Moju ekipu za putovanje je činilo ukupno sedam osoba. Putovala sam s dečkom, bratom i prijateljima. Na ideju za putovanje na Barbados su došli moj brat i njegov prijatelj koji su ujedno napravili i najveći dio istraživanja i pripreme. Kad su duža putovanja u pitanju, važno je da se međusobno dobro slažete, što nama nije bio problem. Trenuci kad smo svi zajedno kartali na plaži uz zalazak sunca i koktele je nešto što ću zauvijek pamtiti - kaže nam atraktivna Korčulanka sa zagrebačkom adresom koja se 2019. na svjetskom izboru ljepote plasirala među dvadeset najljepših na svijetu, a dok je paralelno studirala sanitarno inženjerstvo na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Između ostalog, završila je i ekonomiju i menadžment.

- Barbados je ipak malo dalja destinacija tako da smo letjeli iz Londona, let je trajao oko osam sati. Meni je to bio treći prekooceanski let pa sam znala što me očekuje, ali avion je bio odlično opremljen tako da nam je uz filmove, hranu i piće vrijeme brzo prošlo. Jet-leg i promjena vremenskih zona nam je malo teže pala. Razlika između Hrvatske i Barbadosa je šest sati pa nam je prvih par dana bilo neobično te smo se morali naviknuti na obrnuti bioritam - dodaje naša sugovornica koja nam otkriva i gdje su odsjeli.

FOTO Mia Rkman uživala je na Barbadosu!

- Kao lokaciju smještaja izabrali smo Oistins. To je mali, ali živopisni ribarski gradić smješten na južnoj obali Barbadosa u općini Christ Church. Poznat je po ribarskoj tržnici na kojoj smo imali priliku probati lokalne specijalitete kao što je steak od crnog marlina i sabljarke. Oistins je smješten blizu glavnog grada Bridgetowna i St Lawrence Gapa u kojem se nalazi većina restorana, barova, tržnica i trgovina. Unaprijed smo dogovorili najam auta jer smo znali da javni prijevoz nije jača strana tog otoka pa nismo bili ograničeni u kretanju i istraživanju Barbadosa- opisuje.

Foto: Privatna arhiva

- Puno smo istraživali o idealnom periodu za posjet ovog otoka te smo saznali da je to za vrijeme suhe sezone koja traje od prosinca do travnja - dodaje te nam je priznala kako joj se najmanje dojmila infrastruktura. - A kada je riječ o sigurnosti života na Barbadosu, osjećala sam se doista sigurno. Ljudi su bili jako ljubazni i gostoljubivi. U svakom trenutku su bili raspoloženi za razgovor, a ples i pjesma su dio njihovog karaktera. Bilo im je zanimljivo čuti odakle dolazimo, a kada bi rekli da smo iz Hrvatske, svi su imali isti odgovor: Luka Modrić! - simpatično se prisjeća.

- Morskih aktivnosti nije manjkalo, osim kupanja u čistom i (pre)toplom moru, kao najljepšu uspomenu izdvojila bih ronjenje s morskim kornjačama. To mi je zapravo bio prvi put da sam vidjela morske kornjače, iznenadila sam se koliko su zapravo brze. Većinom smo se kupali na pješčanim plažama te iz sigurnosnih razloga nismo išli preduboko pa ne mogu reći da sam vidjela neko bogato podmorje kao što je naše - kaže i dodaje ponešto o gastronomskim iskustvima koja su doživjeli u 14 dana, koliko su u veljači proveli u ovoj otočnoj državi.

Foto: Privatna arhiva

- Za sebe bih rekla da sam gurman te se na svakoj destinaciji trudim isprobati lokalne specijalitete. Na Barbadosu bih izdvojila steak od crnog marlina i sabljarke na Oitins Fish Marketu. Riblje steakove serviraju uz rižu i crni grah, miješanu salatu i njihov posebni umak čiji recept, nažalost, nisam saznala. Možda zvuči kao malo neobična kombinacija za nas koji uz ribu većinom jedemo blitvu ili krumpir, ali zaista je bilo jako ukusno - opisala je. Osim toga, nedavno je s dvije prijateljice posjetila i bližu nam Grčku te nam je kratko opisala i detalje tog putovanja.

VEZANI ČLANCI:

Foto: Privatna arhiva

- Da, nedavno sam posjetila Thessaloniki. Dvije prijateljice i ja smo odlučile vikend provesti u tom lijepom grčkom gradu. Moglo bi se reći da je to bila "last minute" odluka jer smo slučajno naišle na super ponudu. Volim putovati i upoznavati druge kulture te ću radije potrošiti novac na neko putovanje nego na shopping - istaknula je pa se za kraj dotaknula i ostalih zemalja koje su na njezinoj bucket listi. - Što se tiče bucket liste, ona je zaista dugačka. Na samom vrhu je definitivno Azija. Oduvijek me privlači ta "strana svijeta" i kultura. Jela iz azijske kuhinje često pripremam u toj mjeri da mi je prijateljica poklonila azijsku kuharicu. Prva destinacija u Aziji će biti Vijetnam. Priprema za posjet toj prekrasnoj zemlji je već lagano u tijeku te možda sljedeći putopis bude upravo o njoj - zaključuje.

VIDEO: HRT-ova analitičarka razbjesnila muške hejtere: 'Žena komentira nogomet?! Ostavi se ćorava posla'