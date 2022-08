Jedan od najvećih svjetskih pisaca današnjice i njegov život pod smrtnom prijetnjom

Rushdie - Engleski književnik indijskog podrijetla, punog imena Ahmed Salman Rushdie, rođen 19. lipnja 1947. Potječe iz bogate obitelji indijskih muslimana. Od 1961. živio u Engleskoj, gdje se školovao u elitnoj školi Rugby, potom studirao povijest na Sveučilištu u Cambridgeu. Materinji jezik mu je urdu, a prilikom dolaska u Englesku bio je multilingvalan, jer je uz engleski govorio urdu i hindu, ali nikad nije pisao na njima.

Magijski realizam - Latinoamerička književna kritika već pojavom Borgesovih djela počinje koristiti termin magijski realizam s naumom da njime označi upotrebu određenih realističnih književnih postupaka u opisivanju stvarnosti koja nije shvaćena kao stvarnost u realističnom romanu već sadrži određene elemente magijskog iskustva. Pripovijedanje je naizgled u realističkoj maniri, ali ubrzo dolazi do miješanja dimenzija stvarnog i imaginarnog koje ima osobine kolektivne svijesti. (Solar) Salman Rushdie je obično prvi među svjetskim piscima izvan Latinske Amerike uz kojeg se veže ovaj pojam.

Mumbai - Grad iz kojeg je davno otišao i u koji se zasigurno nikad neće vratiti, jer bi ga i tamo najvjerojatnije odmah ubili, ali koji mu više pripada nego ijednom živom njegovom stanovniku.

Gibreel Farishta - Glavni lik "Satanskih stihova". Gibreel je zapravo Džibril ili po kršćanski Gabrijel. On je jedan od četiri najvažnija meleka (anđela) u islamu, koji je tješio našega zajedničkog praoca Adema (Adama) i naučio ga poljodjelstvu, obrtu i hodočasničkom obredu, a Božjim je poslanicima i vjerovjesnicima s neba prenosio Božju objavu i nalazio im se pri ruci u teškim životnim trenucima. Džibril je poslaniku Muhamedu posredovao Kuransku objavu. (Jergović)

Fetva - Ili fatva, arapska riječ koja predstavlja pravno mišljenje ili savjet koji izdaje muftija, posebni poznavatelj šerijatskog prava na zahtjev suca, kadije, ili koga drugoga; na temelju fetve donosila se odluka u prijepornom slučaju. Također i osuda koju izriče vjerski poglavar, npr. fetva ajatolaha Homeinija kojom je britanskog pisca indijskog podrijetla Salmana Rushdieja osudio na smrt zbog, navodno, protuislamske knjige "Sotonski stihovi" i pozvao vjernike da izvrše presudu. (Proleksis enciklopedija).

Homeini - Iranski šijitski vođa (ajatolah) i osnivač Islamske Republike Iran; na vlast dolazi nakon što je u Iranskoj revoluciji, poznatoj i kao Islamska revolucija, koja je trajala između 1977. i 1979, provedene nasilne političke promjene koje su zemlju preobrazile iz prozapadne monarhije pod vlašću šaha Reze Pahlavija u Islamsku Republiku čiji je apsolutni autokratski vladar vrhovni vjerski vođa najveće grupacije u inače viševjerskoj zemlji. Prije nego što će se vratiti u Iran Homeini je boravio u Francuskoj, pod zaštitom i protekcijom tamošnje vlasti.

Joseph Anton - Naslov Rushdiejevih memoara koji opisuju život uz neprestane selidbe i policijsku zaštitu. Jedno je vrijeme živio upravo pod tim pseudonimom koji je odabrao kao kombinaciju imena svoja dva omiljena pisca - Josepha Conrada i Antona Pavloviča Čehova. Pod tim je imenom obavljao administrativne, bankarske i ostale građanske potrebe dok je živio pod policijskom zaštitom na tajnim lokacijama.

Zatvor - "Biti pod fetvom je bilo poput zatvora, ali mislim da je jedan od problema bio taj što je, kad se gleda sa strane, to svima izgledalo glamurozno jer sam se pojavljivao na mjestima na kojima su ljudi skakali da mi otvore vrata ili su se starali da budem siguran. Mnogi su me gledali sa čuđenjem "Što on misli, tko je on?". Ipak, iz moje perspektive, izgledalo je kao zatvor." (Rushdie)

Djeca ponoći - Roman iz 1981. koji je proslavio svoga pisca i koji književna kritika do danas smatra njegovim najboljim djelom. U moru nagrada za taj roman ističe se nagrada Booker, te je 1993. dobio dodatnu nagradu Booker nad Bookerima, a 2008. je proglašena najboljom knjigom među svim Bookerovim laureatima u 40 godina nagrade.

U2 - Nakon proglašene fetve 1989. Rushdie se prvi put u javnosti pojavio 1993. na pozornici na koncertu grupe U2 u Londonu, i to baš na koncertu koji se održavao za žrtve rata na našim prostorima. Bono Vox je 1999. napisao glazbu za pjesmu prema uvodnim rečenicama Rushdiejeva romana "Tlo pod njenim nogama". Roman je izašao 1999., a pjesma je objavljena na albumu "All That You Can't Leave Behind" 2000. godine. Dan nakon napada na pisca u državi New York bend je na društvenim mrežama objavio isječak iz spota u kojem se pojavljuje Rushdie, uz poziv na molitvu za njega, bez obzira na to bi li on taj poziv odobrio ili ne.

Harun i more priča - Prvo djelo koje je Rushdie objavio nakon "Satanskih stihova", 1990. godine, a i sam pročitao kao audioknjigu. Iako je to formalno dječji roman, velika bajka posvećena njegovom sinu od kojega je u to vrijeme bio odvojen, knjiga je mala enciklopedija posveta i citata klasika svjetske književnosti - od Tisuću i jedne noći, Petra Pana i Carrollove Alise, preko Čarobnjaka iz Oza i Gospodara prstenova, do Gogolja i Kafke.

Sotonski stihovi: "Oni koji se danas najglasnije protive 'Sotonskim stihovima' mišljenja su da će miješanje s drugačijom kulturom neizbježno oslabiti i uništiti njihovu vlastitu. Ja sam suprotnog mišljenja. Roman 'Sotonski stihovi' slavi hibridnost, nečistoću, miješanje, preobražaj koji proizlazi iz novih i neočekivanih kombinacija ljudskih bića, kultura, ideja, politika, filmova, pjesama. On uživa u ukrštanju i plaši se apsolutizma Čistog. Melange, papazjanija, malo ovog i malo onog jest kako novo dolazi na svijet. Masovna migracija daje svijetu tu veliku mogućnost i ja sam je pokušao prigrliti." (Rushdie)