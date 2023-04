Jedan od najslavnijih glumaca više i ne izlazi iz kuće, a paparazzi su ga sada uhvatili na balkonu

Holivudski glumac, jedan od najvećih, Jack Nicholson (85) iz kuće gotovo više i ne izlazi, a o njemu se sada brinu sin i kćer. To su potvrdili i njegovi prijatelji i bliski izvori za američke medije još 2021. godine. Naime, tada više od godinu dana nije viđen u javnosti, a njegovi bliski prijatelji izrazili su strah da glumačka legenda pati od demencije.

Ipak, sada nakon 18 mjeseci ponovno je viđen, ali samo na balkonu svog kompleksa Mullholland Drive na Beverly Hillsu. Njegovi obožavatelji strahuju da će umrijeti sam kao i njegov bivši susjed i kolega Marlon Brando. Nicjolson je snimljen na balkonu u četvrtak, a na sebi je imao široku narančastu majicu i trenirku te je bio naslonjen na ogradu balkona. Bio je vidno raščupan i pospan.

Fotografije možete pogledati OVDJE.

Inače, posljednji put u javnosti van njegovog 10 milijuna dolara vrijednog stana je viđen na jednoj košarkaškoj utakmici 2021. godine.

Prijatelj je za Radar Online 2021. godine rekao da trostruki oskarovac proživljava svoje "tužne, zadnje dane" u vili na Beverly Hillsu.

"Jack i ja smo prijatelji godinama i on više uopće ne izlazi iz svoje kuće... Njegovi sin i kćer brinu se o njemu", rekao je.

"Fizički je dobro, no mentalno je otišao. Zaista je jako tužno vidjeti tako talentiranog glumca kao što je Jack da odlazi na ovaj način", rekao je izvor. Iako glumac ima petero djece, najčešće je fotografiran u društvu kćeri Lorraine i sina Rayja.

Slavni glumac posljednju je ulogu odigrao u filmu "Kako znaš" ("How Do You Know") iz 2010. godine. Godinama je izbjegavao glasine da se povukao iz glume zbog borbe s demencijom, no izvori tvrde da je upravo to razlog.

Nicholson je vjerojatno najpoznatiji neženja, a bio je u braku četiri godine prije nego što je uspio u Hollywoodu. Njegova najpoznatija romansa s Angelicom Houston (71) završila je prije gotovo 25 godina.

