Zvonko prišao Ireni na okupljanju, a ona oštro izbjegla svaki kontakt: 'Nije iskren, samo želi biti popularan'

Ovaj tjedan gledatelji na RTL-u mogu pratiti finalne epizode jubilarne 15. sezone showa 'Ljubav je na selu', a u jučerašnjoj epizodi mogli su vidjeti ponovno okupljanje svih nakon nekog vremena. Dok je voditeljica Anita Martinović razgovarala s kandidatima otkrile su se mnoge tajne te kako sada stoje stvari. Na okupljanju posebnu ej pažnju privukao odnos farmera Zvonka i njegove kandidatkinje Irene.

Zvonko je Irenu prvu izbacio s farme, a ponovno su se sreli na okupljanju. Irena koja je poznata po svojoj iskrenosti, svome je farmeru sve rekla u lice i to već pri prvom susretu.

"Nije mi drago što ga vidim, pokazao je svoje pravo lice, moram ga dovesti u red", rekla je Irena. Kada joj je Zvonko prišao, naglasila je kako joj se ne približava previše. "Kod mene nema ljubljenja, samo petica", rekla mu je i potom pred svima objasnila zašto s njime više ne želi nikakav kontakt.

"Niti mi je pisao, niti mi je zahvalio što sam bila kod njega. Kako ore, tako neka sija. On uopće nije iskrena osoba, on želi biti popularan, želi da mu se žene javljaju", objasnila je Irena. Zvonko smatra da to nije istina.

"Irena djeluje i zvuči ogorčeno, ali ja joj to dajem za pravo. Neka se ispuše taj balon. Povrijedilo me što govori to što nije istina", pravdao se Zvonko.

Inače, Irena i Brankica bile su posebno spremne na suočavanje, dok je nasmiješena Smilja pohvalila njegov izgled.

Stigli su i drugi farmeri te kandidatkinje, a o svemu što se događalo u međuvremenu su detaljno porazgovarali. Tako su se otkrili i detalji o odnosu Hrvoja i Pauline te događanja u Dragoljubovu životu.

