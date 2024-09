Grdovića navodno policija uhvatila za volanom s više od 3 promila u krvi, otkriveno koliko je dugo ostao bez vozačke

Pjevač Mladen Grdović ranije je govorio o svojim problemima s ovisnošću o alkoholu te što je sve prošao i kako se liječio, no sada su izašle nove informacije na ovu temu. Naime, domaći mediji navode da je prije nekoliko dana ime popularnog pjevača završilo na oglasnoj ploči zadarskog Općinskog suda nakon što ga je 14. veljače ove godine policija uhvatila za volanom pod utjecajem alkohola. Pjevač je vozio Zadrom u tri ujutro i vrludao cestom, a alkotest mu je, navodno, pokazao 3,06 promila alkohola u krvi.

Sud je potom istaknuo da ako pjevača ponovno uhvate u istom prekršaju, da mu prijeti deset dana zatvorske kazne. Na ovu presudu Mladen se žalio, no žalba je odbijena, a presuda je postala pravomoćna od 20. ožujka. Grdović nadalje ne smije voziti ni automobil 12 mjeseci, dakle do ožujka iduće godine. Slobodna Dalmacija pokušala je dobiti pjevača za komentar, no nisu uspjeli, a njegov menadžer Ljubo Šeperić rekao je da nije upoznat s tim. "Ne znam o tome ništa, to ćete morati Mladena pitati. Radio je cijelo ljeto, sad je tjedan dana na pauzi, pa za vikend opet ima koncert", istaknuo je.

Podsjetimo, popularni pjevač ranije je govorio o svom problemu s alkoholom, kao i da je ova ovisnost kumovala njegovom razilaženju sa suprugom Brankicom. Brankica i Mladen često su se svađali i mirili, a njihov brak službeno je okončan prije četiri godine na Općinskom sudu u Zadru.

Pjevač je prije dvije godine po prvi puta progovorio o njihovom razvodu i otkrio u kakvim je odnosima s Brankicom.

- Sve je fenomenalno. Brankica i ja u dobrim smo odnosima. Ona živi kod svojih, ja sam u svojoj kući u Arbanasima. Ona je i dalje dio mog života, iako više nismo zajedno - rekao je Mladen ranije.

Jednom prilikom je istaknuo i da zna zašto je imao problema s alkoholom. "Ja sam od onih koji popiju tri bevande i gotovi su. No nikad nisam pušio i drogirao se, za to sam zahvalan Bogu. Jednostavno ne podnosim alkohol, ali moraš nešto", rekao je tada.

Dodajmo i da je pjevaču već ranije bila oduzeta vozačka dozvala zbog istog razloga.

