Javnost ne prestaje pričati o lijepoj Armenki: 'Zašto nitko ne spominje...'

Pjevačica Jaklin Baghdasaryan (27) na ovogodišnjoj je Euroviziji ostavila dobar dojam. Ona je kao dio dua 'Ladaniva' predstavljala Armeniju, a publiku je oduševila scenskom pojavom i karizmom. Komplimenti na njezin izgled nastavili su se i danima nakon završetka natjecanja.

Na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru, osvanula je objava jednog korisnika koji je uz fotografije 27-godišnje Armenke napisao: - Zašto nitko ne spominje činjenicu da je Jaklin Baghdasaryan najzgodnija žena u povijesti svijeta, a u komentarima na objavu njegovo mišljenje podržali su i ostali fanovi.

