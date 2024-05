Ivan Dečak: 'Držim palčeve da Baby Lasagna skrene pozornost mladih i klinaca s cajki na nešto što ima smisla'

Na predivnom otvorenom prostoru zagrebačke Šalate, na kojoj su održani mnogi legendarni koncerti, Vatra će 25. svibnja proslaviti 25 godina profesionalne karijere. Koncertom na Šalati Vatra obilježava 25 godina od objave svog prvog studijskog albuma “Između nas” 1999. godine, s kojeg i danas na koncertima izvode pjesme “Bilo je dobro dok je trajalo” i “Vrati se”.

Frontmen grupe Ivan Dečak u razgovoru se prisjetio njihovih početaka u rodnoj Virovitici, ali i otkrio detalje iz privatnog života.

Do koncerta na Šalati ostalo je točno tjedan dana, brojite li dane, imate li tremu?

Zapravo oboje, leptiri lete u trbuhu već nekoliko mjeseci. Jedva čekam da dođe, a istovremeno i da prođe, ali to je tipična stvar vezana za obljetničke koncerte. Tako je svojevremeno bilo i prije Tvornice, Doma sportova, Lisinskog, pa zašto bi drugačije bilo sada pred Šalatu. Pripremamo ovo već dugo, probe smo gotovo sve odradili, maksimalno smo usvirani i zapravo jedva čekamo stati na binu.

Je li taj koncert kruna vaše dosadašnje karijere?

Ne daj Bože! Ne dijelimo koncerte na velike i male, to jest svi su koncerti jednako veliki. Šalata je samo ostvarenje jednog od mnogobrojnih dječačkih snova, dobrodošla organizacijska nervoza. Takvi su koncerti ipak posebniji jer uglavnom je tu baš tvoja publika, koja ima jednaku želju vidjeti tebe, kao što i ti želiš vidjeti njih. Uvijek se tu desi neka posebna razmjena energije i sreće. Još neka se kiša suzdrži od padanja taj dan pa da se vidimo na suhom. Svibanj je postao nepredvidiv.

Možete li nam sad otkriti više detalja o koncertu? Što nas očekuje, kako će sve izgledati, tko će biti gosti?

Gosti će biti svi koji dođu na rođendanski koncert! Odlučili smo publici dati homogen nastup, napucani smo, usvirani, dobro funkcioniramo međusobno. Na primjeru stranih koncerata ispucat ćemo pravu bendovsku svirku, bez distrakcija. Bit će to presjek karijere, svojevrsni best of, uz neke pjesme koje su do današnjeg dana ispale iz seta ili ih nikada nismo ni svirali, pa i one starijeg datuma, sa samih početaka. Za svakog ponešto, kako i doliči ovoj obljetnici do koje se pjesmarica poprilično popunila.

Kada ste počinjali u rodnoj Virovitici, jeste li mogli i sanjati da ćete toliko potrajati i jednog dana na Šalati slaviti 25 godina benda?

Sanjarenje je dio našeg poziva, bez snova nikada ne bismo zakoračili dalje od praga garaže mojih roditelja u kojoj smo održali naše prve probe. Naš put je bio dug, sigurno ne jednostavan i za svaku pjesmu smo se borili, ulagali, ništa nam nije palo s neba. Puno rada i strpljenja je potrebno da ostaneš i opstaneš na ovom nesigurnom putovanju, ali kada se desi da ti pjesma zaživi, nema tog osjećaja koji bi bio iznad tog zadovoljstva poslom kojim se baviš. Cijenimo svaku mogućnost da ono što radimo predstavimo i damo publici. Naravno da je oko ovih većih koncerata uvijek i veća organizacija i trema, ali zaista nam je svaki važan.

Kada ste odlučili da ćete se profesionalno baviti glazbom? Kako su vaši roditelji reagirali na to?

Ja sam odlučio odmah nakon prve probe, a roditelji su, kao i svi normalni roditelji, sanjali o sinu sa završenim fakultetom i “normalnim” poslom. Na moju sreću, želja im se nije ostvarila i nakon dva i pol desetljeća odustali su od inicijalnih snova. Mislim da su zadovoljni. Znam da je već izlizano, no meni ovo nije posao, već život koji volim živjeti. Uz dozu neizvjesnosti i nerviranja, to dolazi u paketu.

Zanimljivo je da ste u mladosti poput Tarantina radili i u videoteci. Jednom ste čak imali i pljačku?

To je skoro priča za film. Pištolj, prijetnje, pljačka. U svakom slučaju, na žalost svih onih koji ne vole moj bend, glavni protagonist je na kraju preživio, hahaha! Luda crtica iz života za prepričavanje unucima.

Kako nastaju vaše pjesme? Kako su nastale, recimo, “Tango” ili “Tremolo”?

Ne smijem vam to otkriti, to je kao da tetu Miru s trešnjevačkog placa pitate kako radi svoj burek. Ponekad to pisanje i skladanje potraje mjesecima, nekad i godina, dok druge doslovno “izlete” u pola sata. Pravila nema. Čini mi se da su i “Tango” i “Tremolo” u ovoj kategoriji brzog skladanja, nije im dugo trebalo da ugledaju svjetlo dana.

Ove godine natjecali ste se na Dori, no niste imali šanse pokraj Baby Lasagne. Kako komentirate njegov uspjeh, drugo mjesto na Euroviziji i činjenicu da je rasprodao čak tri Šalate?

Veselim se svakom glazbenom uspjehu, pogotovo kada je riječ o autorskom radu. To je ono što određenu scenu drži živom i zdravom, što odgaja publiku. Držim palčeve da Marko skrene pozornost mladih i klinaca s cajki na nešto što ima smisla. Naša djeca već ga slušaju. Mlad je, ima sve vrijeme svijeta da stvori karijeru i nakon spektakla koji je napravio. Samo neka traje!

Kakva vam je bila ovogodišnja Eurovizija? Namjeravate li se možda opet natjecati na Dori?

Eventualno natjecanje dolazi u obzir samo ako se prijavim kao autor, a što se Eurosonga tiče, čini mi se da se pomaknuo u nešto eksperimentalniji smjer. Naglasak je na nastupima, možda i više nego na pjesmama – što veći show, to je valjda bolje. No i ove godine ima barem nekoliko pjesama koje se mogu slušati i bez vizuala i ogromne produkcije koja ju na Eurosongu obavija. Bez obzira na kasniji potencijal za izvođače, to je već desetljećima obiteljski show koji privlači pažnju. Također se pokazalo, doduše prerijetko, da je i dobra platforma za daljnji uspjeh onima koji imaju određenu kvalitetu i faktor x.

Pjevaju li vaša djeca tatine hitove? Hoće li i oni biti na Šalati?

Moji klinci su oni koji prvi čuju moje radove, oni su jedini glazbeni kritičari u do čijeg mi je mišljenja stalo. Naravno, bit će na Šalati, vjerojatno će pjevati i zabavljati se. Jako su uzbuđeni. Sad su već dovoljno veliki da mogu sve to konkretnije doživjeti.

Vaša životna partnerica Nina je i vaša menadžerica. Zanimljivo je da imate i zajedničku sliku iz vrtića, pa ste onda i na maturalnoj zabavi sjedili jedno pokraj drugog, no tek kasnije ste postali par. Očigledno vas je sudbina privukla?

Da je Balašević znao za nas, skladao bi sigurno još neku pjesmu osim Virovitice, hahaha! U našem se slučaju još jednom potvrdilo da život piše romane. Tako da je nama trebalo da se razdvojimo kako bismo se ponovo našli. Dobro funkcioniramo, pomirili smo privatno i poslovno, našli svoju dinamiku. Živimo jedan normalan život, isprepleten poslom i obavezama oko djece. Možda je i bila, kako ste rekli, sudbina.

Koji su vam planovi nakon Šalate? Radite li već i na novim pjesmama?

Trenutno smo u studiju, snimamo 11. studijski album, dovršavamo nove pjesme, slijede nam i koncerti kroz proljeće i ljeto, dosta ih je već dogovoreno, ostale ćemo tek najaviti. Ne stajemo, navikli smo ostati u pogonu.

