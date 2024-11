Janko Popović Volarić nakon što je ugasio Instagram: 'Užas što sam sve vidio'

Glumac Janko Popović Volarić nedavno je nestao s društvenih mreža, njegovi obožavatelji zabrinuli su se da mu je netko hakirao profil na Instagramu, baš kao i njegovoj bivšoj kolegici iz žirija Supertalenta Maji Šuput. Janko je sad za In Magazin otkrio kako je na društvenim mrežama dobivao bizarne poruke od obožavateljica. "Neću vam to uopće pričati, te užase koje sam ja vidio. Ne mogu", Međutim, nije otkrio je li sam obrisao svoj Instagram profil ili za to postoji neki drugi razlog. Prošle godine govorio je i o incidentu s jednom obožavateljicom, koja mu je za rođendan napravila tortu.

"Jednom sam, to se sjećam, dolazio s nekog snimanja jako umoran i čekala me je torta ispred ulaza u kuću. Bio sam strašno gladan i umoran i na telefonu s frendom, a on je krenuo vrištati. Rekao mi je da ne zna što je u torti, da se smirim. Krenuo je zalogaj, frend me spriječio, ja sam sad možda zahvaljujući frendu živ", ispričao je glumac.

Podsjetimo, Janko se krajem rujna pojavio na svečanoj premijeri novog filma Rajka Grlića "Svemu dođe kraj", a bilo je neizbježno pitanje novinara o njegovoj supruzi i bračnom životu. - U mom životu je sve dobro i lijepo - kratko je odgovorio za In magazin jedan od najpoželjnijih glumaca među pripadnicama ljepšeg spola.

Inače, mnogima je na premijeri filma pogled poletio upravo prema njegovoj lijevoj ruci kako bi provjerili nosi li glumac prsten. No ipak, čini se, da mu on nije potreban da dokaže ljubav svojoj novopečenoj supruzi Lovorki Sršen - inače kantautorici.

Janko i Lovorka vjenčali su se početkom rujna, a slavili su u kavani Palainovka na zagrebačkom Gornjem gradu, u krugu najbližih. Vjenčali su se nakon tri godine veze, a o svojoj romansi nisu nikada javno govorili. Tek su se samo nekoliko puta zajedno pojavili u javnosti, kao primjerice prošle godine na 70. pulskom filmskom festivalu. Osim toga, kao što smo već ranije pisali, viđeni su i na dodjeli nagrade "Rock&OFF" koja se održala u veljači ove godine u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Par je tada ipak zajedno pozirao fotografima, a 24 sata je tada pisao kako se nisu odvajali jedno od drugog te kako su u publici razmjenjivali nježnosti. Inače, popularnom glumcu Janku ovo je drugi brak, ranije je bio oženjen s kolegicom glumicom i spisateljicom Jelenom Veljačom. Vjenčali su se 2009., a razveli nakon tri godine braka. Od tada je glumac bio u nekoliko veza, a braku je odlučio dati drugu šansu!

