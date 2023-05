Jandroković se u emotivnoj izjavi obratio obitelji Jasmina Stavrosa: 'Živjet će kroz svoje pjesme'

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković (55) u svoje ime i ime Hrvatskog sabora uputio je sućut obitelji hrvatskog glazbenika Jasmina Stavrosa, u kojoj stoji:

"Poštovana obitelji, u ime Hrvatskoga sabora i u osobno ime upućujem Vam iskrenu sućut u povodu smrti gospodina Jasmina Stavrosa. Gospodin Stavros ostat će u sjećanju hrvatske javnosti kao svestrani glazbenik, skladatelj i pjevač koji je svojim muzičkim darom tijekom dugogodišnje uspješne karijere osvojio srca brojnih obožavatelja.

Pamtit ćemo ga kao osobu vedrog duha, neumorne energije i jedinstvenog glazbenog izričaja. Iako nažalost više nije s nama, živjet će kroz svoje pjesme i hitove koje su mnogi voljeli. Još jednom, poštovana obitelji, primite iskrenu sućut u ovim teškim trenutcima".

Podsjetimo, pjevač je preminuo u 69. godini života nakon borbe s karcinomom kostiju. Mjesec i pol nakon što je javnost doznala da glazbenik boluje od karcinoma i vodi najtežu bitku, onu životnu, u petak rano ujutro uslijedila je i tužna vijest. Večer prije 68-godišnji glazbenik mirno je utonuo u san i oslobodio se nesnosnih bolova koje je trpio posljednjih mjeseci. Iako do zadnjega nije gubio optimizam i vjeru u oporavak, njegov organizam ipak nije izdržao borbu protiv opakog neprijatelja.

Shrvani menadžer Ljubo Šeperić jedva suzdržavajući suze rekao nam je da je Stavros preminuo u srijedu u 21 sat u bolnici na Jordanovcu, a uz njega je cijelo vrijeme bila njegova voljena supruga Žarka. Kako neslužbeno doznajemo, pogreb bi trebao biti u Splitu, a točno vrijeme i dan bit će objavljeni uskoro.

Da Stavros vodi životnu bitku doznalo se sredinom ožujka, kada je zbog bolova u leđima otišao u bolnicu, a otkad je dobio dijagnozu, nalazio se na bolničkom liječenju. – Krenulo je sve od čira na dvanaestercu. Onda su me operirali u Karlovcu. Nakon toga su me pustili kući, međutim počela su me konstantno boljeti leđa. Nisam mogao više ništa. Zatim su me odveli u Vinogradsku, gdje su ustanovili da imam rak kostiju – kazao nam je glazbenik nakon što je vijest o njegovoj bolesti dospjela u javnost.

VIDEO Glazbenik Jasmin Stavros preminuo nakon borbe s rakom kostiju