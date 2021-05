Jan i Luka: 'Gobac i Alka nadmašili su same sebe, a Jole nas je šokirao'

U novom zabavnom showu RTL-a “Ma lažeš”, koji vodi glumac Rene Bitorajac, u ulogama kapetana timova našli su se glumac i glazbenik Jan Kerekeš te radijski voditelj i komičar Luka Bulić. Sa svojim timovima koji čine poznata lica hrvatske javnosti svakog četvrtka od 21 sat suočavaju gledatelje s bizarnim istinama i otkvačenim lažima o poznatima, a zadatak im je donijeti pobjedu svojoj ekipi. Pravila su jasna – svaki tim mora pogoditi govori li suparnička ekipa istinitu tvrdnju iz svog života ili je sve u tome laž. “Odmah ću vam reći da moj tim bolje laže. Bez obzira na to što će meni uvijek dopasti mlađi gosti, oni su toliko toga prošli u životu, zajedno sa mnom, da se možemo pohvaliti samo najvećim grozotama koje je čovjek smislio”, rekao je Jan u najavi showa, inače hrvatske inačice BBC-jeva superpopularnog showa “Would I Lie to You?” koji je sedam puta osvojio naslov najboljeg britanskog TV panel-showa. “Ja ne idem ispod pojasa jer sam gospodin, ali Jan može dobiti šamar rukavicom u vrijeme snimanja. Smatram ga prijateljem u svakom trenutku, osim kad se upale kamere na setu ‘Ma lažeš’, tada mi je ljuti neprijatelj”, uzvratio je Bulić tada.

S dvojcem iz emisije odlučili smo porazgovarati o njihovoj suradnji u emisiji i o tome kako su se snašli na snimanju te u koje je istine o našim poznatim pjevačima i glumcima bilo najteže povjerovati. Otkrili su nam pritom tko je od gostiju najviše iznenadio svojim umijećem laganja, a komentirali su i voditelja Renea te na čemu rade kada nisu u RTL-ovu studiju. Osim toga, Jan i Luka su očevi, imaju kćeri, pa su nam otkrili dijele li međusobno savjete o roditeljstvu ili smiješne priče o odrastanju njihovih miljenica te kako njihove supruge komentiraju njihove kapetanske sposobnosti.

“Ma lažeš!” je novi projekt u kojem se očito dobro snalazite. Kako doživljavate ulogu kapetana? Što je pritom najzabavnije?

Jan: Izrazito neozbiljno shvatio sam svoju ulogu i drago mi je da i takav neozbiljan pobjeđujem. Ponekad je teško slušati suigrače, pogotovo Gopca. Najzabavnije je kad ne slušam nikoga i, naravno, donesem krivu odluku. Još je zabavnije kad nakon snimanja dobijem batina iza pozornice.

Luka: Biti kapetan velika je odgovornost, zahvalio bih izborniku na povjerenju, dat ću sto posto od sebe. Lopta je okrugla, igra se do sučeva zvižduka, nema predaje! Najzabavnije je shvatiti da nijedna laž ne može biti tako maštovita kao neki stvarni događaji iz života.

Neočekivane laži i još neočekivanije istine. Tko je od gostiju u tome nadmašio samoga sebe? Zašto?

Jan: Gobac i Alka! Sve njihove istine izrazito su neočekivane, a laži zvuče kao istine. Strašno.

Luka: Jole me šokirao, jako uvjerljivo laže, u sekundi se snađe s bilo kojom laži koju mu serviraju, a i istine su mu nevjerojatne. Ne bih otkrivao detalje da vam ne kvarim emisiju.

U koju je istinu bilo najteže povjerovati, a koja vam je bila najsmješnija?

Jan: Nisam vjerovao da je Alka sjedila pokraj Jamesa Bonda, a zasad mi je najsmješniji bio Gobac s mortadelom. Nakon toga sam prestao jesti mortadelu.

Luka: Za nemoguće istine zadužena je Alka Vuica. Ona je doživjela sve. Što je nevjerojatnija priča, to je vjerojatnije da je istinita.

Kakav vam je Rene kao voditelj?

Jan: Dobar je. Drago mi je da Luki šapće krive odgovore. To mi puno pomaže.

Luka: Idealan! Ima kontrolu nad situacijom i ubacuje se u priču po potrebi.

Što mislite jedan o drugome kao kapetanima? Koje odlike možete pohvaliti jedan kod drugoga?

Jan: Luka je klasičan primjer naivnog kapetana koji tu i tamo iznenadi svojim još naivnijim pogledom. Pohvalio bih njegov entuzijazam u laganju. To se ne viđa često.

Luka: Simpa dečko dok se ne uključe kamere. Nakon uključenja pretvara se u zlog i lažljivog maloga gada koji ne preže ni pred čim da bi me uvjerio u svoje laži i prikrio istinu. Pohvaljujem njegovu probavu, pratite show pa ćete shvatiti zašto.

Izvan studija, često se sva trojica srećete i u Ludoj kući. Na čemu sve radite tamo? Kakva je atmosfera?

Jan: Luda atmosfera. S Reneom igram u predstavi “Samo preko njega mrtvog” i dosad smo imali više od 60 rasprodanih izvedbi. Luku sam vidio jednom u Ludoj kući i odmah mi je izgledao kao protivnik.

Luka: U Ludoj kući sam sa Sašom Bunetom igrao interaktivnu predstavu za djecu “Traži se Bullhit”, ali nadam se da to nije i posljednje što ću tamo raditi. Atmosfera je uvijek bila odlična!

Nije nepoznato koliki je pad tijekom pandemije doživjelo kazalište, odnosno kultura općenito. Osjeti li se da dolazi kraj sada kad je počelo cijepljenje? Jeste li optimistični?

Jan: Uvijek sam bio optimističan. Mislim da će se potkraj 2026. sve vratiti u normalu. Cijepit ćemo se svakih pola godine i dalje nositi maske, a možda se i ostane na online nastavi jer je dobre stvari šteta mijenjati.

Luka: A nemam što drugo nego se nadati da će se početi lagano vraćati na staro. Kao da se oporavljamo od neke teške bolesti pa se radujemo svakom malom pomaku nabolje.

Internet trpi svakakve ljude, a time i svakakve komentare. Pogađaju li vas zločeste izjave anonimaca?

Jan: Ne pogađaju me.

Luka: Sve manje. Bitno je da čovjek vidi razliku između konstruktivne kritike i pokušaja frustriranih ljudi da nađu svoje mjesto pod suncem. Onda vas ovi prvi čine još boljima u onom čime se bavite, a ovi drugi se samo odbijaju od vas i ne dotiču vas.

Jan, kako je s kulturnim centrom u Varaždinu, čiji ste početak gradnje najavili za ovo ljeto?

Trenutačno završavamo projektnu dokumentaciju kako bismo dobili građevinsku dozvolu. Tijekom ljeta imamo više od 110 predstava i sve što zaradimo uložit ćemo u početak radova. Nakon toga pokrećemo nacionalnu crowdfunding kampanju, dižemo kredit i molimo se da se otvori neki EU fond za gradnju kulturnih građevina. E, da, igramo i Eurojackpot svaki petak.

Luka, slaže li se već neki “Bullhit” inspiriran sudionicima showa?

Ma kakav “Bullhit”, tu ima materijala za biografije! Kad čuješ što su sve doživjeli Alka i Gobac, shvatiš da je tvoj život zapravo nezanimljiv.

Obojica ste očevi predivnih kćerkica. Dijelite li međusobno iskustva o odgoju ili barem anegdote o tome?

Jan: Luka me je već pripremio na neke prepreke i dao mi je do znanja da mi nikakva priprema neće pomoći te da je nemoguće zaustaviti jačanje ljubavi između tate i kćeri. Svaki dan to mi je sve jasnije.

Luka: One najjače anegdote moramo skrivati jedan od drugoga da bismo ih mogli iskoristiti u showu. Šalu na stranu, mislim da je Jan jako “tatasti” tip, kao i ja, a takvima onda prirodno dođe da sve rade kako treba.

Je li vas ponekad strah što im budućnost donosi?

Jan: Da. Često razmišljam o tome i trudim se promijeniti stvari koliko mogu. Trudim se ostaviti trag i napraviti sve što mogu da osiguram svojim curama što lagodniji život. To me drži i kad mi je najteže.

Luka: Ma od straha nemaš ništa, treba se truditi naučiti ih kako da budu što bolji ljudi i da razmišljaju svojom glavom, a onda vjerovati u njih.

Koji je za vas najveći dar roditeljstva, a oko čega razbijate glavu kad je o tome riječ?

Jan: Najveći je dar što spoznate bezuvjetnu ljubav, a glavu često razbijam pitanjem kako toliko toga stane u tako malu pelenu.

Luka: Najveći dar je biti roditelj, grliti i ljubiti te male ljude i pružiti im sve što im treba da izrastu u sretne odrasle osobe. Ne razbijam glavu ničim, samo mi je uvijek misao vodilja da im budem tata kakvog zaslužuju.

Uz vas su u svemu i vaše supruge. Komentirate li zajedno epizode? Što one kažu?

Jan: Vika mi je glavna kritičarka i podrška u svemu. Iako mi je odmah nabrojila stvari koje bi ona napravila drukčije, rekla je da je show baš zabavan i da se nasmijala. Zajedno smo gledali drugu epizodu i zbog nas mala Una nije zaspala do 22 sata. Bila je dobra epizoda, a tek se zagrijavamo.

Luka: Moja Ana moj je najiskreniji obožavatelj. Teško ju je oduševiti i, kad ona kaže da je nešto što sam napravio dobro, onda je to doista izvrsno. Zasad je zadovoljna mojim sudjelovanjem.

Kakvom vam se, u odnosu na 2020., čini ova godina?

Jan: Ova ima jedinicu u sebi. Počela je nekako sramežljivo, no ubrzo je došlo toliko posla da su mi dani jednostavno prekratki. Jako se veselim suradnji s RTL-om i mislim da će ova godina biti luđa od prošle. Više posla, manje slobodnog vremena, više kontradiktornih mjera, manje straha, ali svakako više teških stuba do uspjeha.

Luka: Ova mi je godina donijela Jana Kerekeša, kako da je ijedna ikad više nadmaši!

Ima li novih projekata na vidiku? Kako će izgledati vaše ljeto?

Jan: U Zagrebu organiziram 1. Zagrebačke kazališne večeri Kerekesh teatra od 20. do 23. svibnja u Tvornici kulture s četiri komedije. Početkom lipnja u Varaždinu 12. Tjedan smijeha, najveći kazališni festival u Hrvatskoj, u sklopu kojeg imamo dvije premijere: “Susjede” autora i redatelja Ljubomira Kerekeša te “Ja, trudnica” u kojoj glumim partnera Ani Begić Tahiri. Ljeto će biti izrazito radno i samo se nadamo da će nam vremenske prognoze ići u korist.

Luka: Ljeto planiram provesti s obitelji malo na obali, malo u Zagrebu, ima i nekih dogovorenih poslova da ne bude sve samo lješkarenje.

