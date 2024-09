Zoran Vakula predstavio svoju prvu uglazbljenu pjesmu! Poslušajte 'Kišno jutro u gradu'

Na Hrvatskom radiju jutros je premijerno predstavljena prva uglazbljena pjesma Zorana Vakule "Kišno jutro u gradu". Riječ je o pjesmi iz zbirke meteorima "Rimovane meteoprognoze u doba koronaviroze" koja je objavljena u studenom 2021. godine, uz pomoć Općine Pitomača. Promocija je bila u Interpretacijskom centru Petar Preradović u Grabrovnici. Vodila ju je Rosanda Tometić, spikerica Hrvatskog radija, porijeklom Pitomačanka , a Tomislav Tišljar je ovu pjesmu otpjevao i odsvirao premijerno uživo, u "unplugged" i "baladnom" obliku, dok je ovo novo njezino "rock"-ersko izdanje.

- Prvu verziju pjesme, znatno dulju od ove uglazbljene, smislio sam i napisao 19. 4. 2016. godine, inspiriran vremenom toga jutra, dok sam se vozio od kuće na HRT. Tekstove u rimi povremeno pišem - stihoklepam - još od osnovne škole, kad sam, kao i kasnije u srednjoj, čak i povremene vijesti iz Pitomače pisao u rimi i kao dopisnik telefonski dojavljivao najprije na Radio Đurđevac, zatim i Radio Viroviticu. Poslije sam u rimi pisao čestitke i neke dosjetke, kratke pjesme, čak i svojevrsne poeme, a kada sam se počeo baviti meteorologijom - i vremenske prognoze. Bez bombastičnosti i senzacije – samo pouzdane i kvalitetne meteoinformacije. Mnogi lakše pamte kada je nešto u rimi. Pa zašto ne povremeno i vremenska prognoza?!, objasnio nam je Vakula i otkrio kakvi su komentari na pjesme.

- Komentari i kritike bili su kojekakvi - od toga da su mi stihovi i rime "petparački" do pohvala, naizgled mi i neumjerenih. Kako sam glazbeno jako slabo "potkovan", nisam doživljavao moje rime u pjesmama i nisam pisao zbog "uglazbljivanja", kako to rade profesionalni tekstopisci. No, naravno, veseli me - i ponosan sam, što ih je tako "čuo" moj prijatelj Tomislav Tišljar, koji je ovu pjesmu darovao mojoj supruzi Lavandi i meni za naš nedavni zajednički rođendan. Hvala mu!, rekao je Vakula.

"Kišno jutro u gradu"

Još jedno jutro u mome gradu

da oblaci ne gube nadu,

a na većini lica

k'o da se čita optužnica!?

Mnogi jedva se izvukli iz kreveta,

i sad im sve uokolo smeta,

djeluju pospano i "koma",

rado ostali bi doma.

Automobili sporo gmižu,

i u kolonama se nižu.

Kolnici mokri i skliski,

tolerancije pragovi su niski.

Dok neki divljaju i trube,

bijesne, "pokazuju zube",

a s pristojnim: "Polako, strpljenja, molim!,

onima što žure samo "ranu solim".

Onima što žure samo "ranu solim".

Premda kiša još uvijek lije,

nema sunca "za lijek" da se smije,

sve je mokro k’o spužva,

na kolnicima gužva...

