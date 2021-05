Jacques se osvrnuo na finale Eurosonga: Pa neka je malo pomrsio račune

Jacques Houdek predstavljao je Hrvatsku 2017. godine na Eurosongu s pjesmom "My Friend". Naš pjevač tada je zauzeo 13. mjesto u finalu i to je bio jedan od boljih plasmana Hrvatske na ovom natjecanju u zadnjih nekoliko godina. Kao bivši sudionik ovog natjecanja 41-godišnji Houdek podijelio je na Facebooku svoja razmišljanja o Eurosongu, pobjednicima iz Italije i još jednom je čestitao našoj predstavnici Albini Grčić koja nije izborila odlazak u finale s pjesmom "Tick-Tock".

- Dobar vam dan svima! 🤗 Eto, završio još jedan Eurosong, sad možemo malo odahnuti, do neke nove prilike za našu lijepu malu Hrvatsku da se negdje natječe, pa da opet raspravljamo o tom, slažemo se i ne slažemo... 😂 Do tada, možemo ovako malo sumirati stvari i valjda se složiti u jednoj staroj - o ukusima se ne raspravlja. Bilo je daleko više od nekoliko mogućih pobjednika; I Francuska, i Švicarska, i Island na svoj otkačeni način, Malta, Ukrajina... Naravno i mnoge druge zemlje mogle su sinoć pobijediti... I opet bi bilo fer. I opet, tko god da je pobijedio - svi ne bismo bili zadovoljni, jer eto, naprosto imamo drugačiji ukus i doživljaj. I to je sve ok. Osobno, zadovoljan sam, a jasno, bio bih i da su neki “moji” favoriti pobijedili... No to je stvar trenutka, u tome je čar!

Još jednom čestitke Italiji, od Zagreba prije 31 godinu nisu pobijedili, godinama im je izmicala pobjeda s doista jakim pjesmama. Pa neka je rock malo pomrsio račune, kaj ima loše u tome? - napisao je Houdek i dao svoje mišljenje i o načinu glasanja na Eurosongu.

🤷🏻‍♂️

- Treba ukinuti “stručne” žirije i prepustiti sve glasovima publike - televotingu. Osim toga, treba ukinuti da BIG 5 zemlje direktno sudjeluju u finalu, izjednačiti status svih koji se natječu. Publika je sinoć jasno dala do znanja što misli o tome - NULA bodova osvojile su UK, Njemačka, Španjolska. Sasvim jasna poruka, zar ne? Na posljetku, još jednom sve čestitke Albini, evo sad znamo da je Hrvatska osvojila baš to “nesretno” 11. mjesto u polufinalu koje sam pretpostavio da je, i da je zaista malo falilo da uđemo u finale. Šteta! No, to je jasan pokazatelj da nema zavjere ni urote. Samo smo imali peh. Hoćemo li zato odustati od sudjelovanja? Nema govora! Samo moramo malo ležernije shvatiti to sve, jer kao što sam rekao - sve je to jedna igra! P.S. Jedna je jako dobra stvar za Hrvatsku iz ovog Eurosonga proizašla. Konačno su nam se oko nečega složili Predsjednik i Premijer! 👏🏻👏🏻Nadam se da će novonastala sloga potrajati, na dobrobit i blagostanje svih nas. Živjeli mi! 🙌🏻 - poručio je.

VIDEO Povratak Albine Grčić iz Rotterdama