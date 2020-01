J.R. August dobio najviše nominacija za Rock&Off nagrade

U zagrebačkoj Tvornici kulture otkrivene su nominacije za drugu Nezavisnu novinarsku nagradu Rock&Off. Pjevač i pijanist J.R. August osvojio je čak 5 nominacija, a slijede ga jazz projekt Chui, zagrebački Porto Morto te riječki duo The Siids s po četiri nominacije.

Overflow brani rockerske snage s tri nominacije, koliko su također dobile sjajne Aklea Neon i Sun U. Među nominiranima su i prošlogodišnji dobitnici Detour, Vojko V, Jonathan te The Strange, uključujući i Irenu Žilić, Gorana Bareta & Majke, Kandžiju, Sachera, Pavla Miljenovića, Tonija Starešinića, U pol' 9 kod Sabe, Valentina Boškovića, Urbana & 4 te Z++. Stručni žiri sastavljen od 77 novinara i medijskih djelatnika iz čak 40 različitih medija koji već niz godina sustavno prate i usmjeravaju domaću glazbu odabrali su najbolje glazbenike u Hrvatskoj u dva kruga glasanja.

Devet kategorija Nagrade Rock&Off su: Album godine, Pjesma godine, Veliki prasak, Koncertni izvođač godine, te izvođači godine u žanrovskim kategorijama "Rock&Off", "Pop&Off", "Rap&Off", "Elektro&Off" te "Jazz&Off". Za drugu Nezavisnu glazbenu novinarsku nagradu Rock&Off pristiglo je preko čak 400 prijava te pred žirijem nije bilo lagan posao.

Zadnja, deseta, kategorija rezervirana je za medijskog pokrovitelja Iskon i njegovu „Iskonovu nagradu publike“ koja će se odabrati neposredno prije same dodjele na njihovim web stranicama. Suradnju s Rock&Offom komentirali su i iz Iskona. "U Iskonu, iako smo telekom a ne glazbena industrija, njegujemo iste vrijednosti kao Rock&OFF. U obje organizacije kao urbani alternativci želimo upoznati što više ljudi s kvalitetom proizvoda koji imaju svrhu i sjajan karakter. Projekt se zato odlično uklopio i u Iskonovu sponzorsku strategiju „Zaljubljeni u dobru glazbu".

U 2020. godini, uz samu dodjelu nagrada, u suradnji s Rock&OFF-om realizirat ćemo još nekoliko inicijativa, meðu kojima je i druga sezona uspješnog Velikog glazbenog kviza u Tvornici kulture" - objasnio je Krešimir Madunović, predsjednik Uprave Iskona. Glasovanje za Iskon nagradu publike, izvođačima izuzetno dragu kategoriju, kreće 10. siječnja na stranici www.iskon.hr. Zaljubljenici u dobru glazbu mogu ostaviti svoj glas jednom dnevno najkasnije do 29.1.2020. godine. Najsretnijih troje osvojit će Denon glazbene nagrade: gramofon, wi-fi zvučnik i slušalice.

Tko su pobjednici druge Nezavisne novinarske nagrade Rock&Off saznat ćemo 30. siječnja ove godine na završnoj dodjeli u zagrebačkoj Tvornici kulture.

- I ovogodišnje nominacije od strane čak 77 glazbenih novinara su pokazale širinu i kvalitetu mladih rock&off bendova koji na žalost nemaju priliku doći do široke javnosti. Nadamo se da će im ove nominacije, možebitna nagrada i mogućnost prezentiranja kroz ostale projekte Rock&Off nagrade kao što su Rock&Off Radio, Skener, Veliki Rock&Off kviz i tjedan Rock&Off-a u sklopu Mjeseca hrvatske glazbe u Rijeci u ožujku ove godine omogućiti da se njihov trud i glazbena kvaliteta čuju što šire, istaknuli su iz organizacije Rock&Off nagrade.



Za nagrade u kategorijama nominirani su:

Album godine:

Chui - Iz kapetanovog dnevnika

J.R. August - Dangerous Waters

Porto Morto - Portofon

Sun U - Discover

The Siids – Brutalist



Pjesma godine:

Overflow - Words

Porto Morto - Hodaj

Sacher - Mene nisi nikad volila

Urban & 4 - Iskra

Valentino Bošković - Brian May



Koncertni izvođač godine:

Chui

Goran Bare & Majke

J. R. August

Jonathan

The Strange



Veliki prasak:

Aklea Neon

J. R. August

The Siids



Rock&Off:

J.R. August

Overflow

Porto Morto



Pop&Off:

Detour

Irena Žilić

U pol 9 kod Sabe



Rap&Off:

Kandžija

Vojko V.

Z++



Electro&Off:

Aklea Neon

Sun U

The Siids



Jazz&Off:

Chui

Pavle Miljenović

Toni Starešinić

Podsjetimo, Rock&Off je nakon uspješnog prvog izdanja prošle godine široj javnosti kroz medijsku aktivnost prezentirao sjajnu glazbenu scenu koja često nije u fokusu iste. Iz same nagrade su već u prvoj godini proizašla i četiri projekta; Veliki Rock&Off glazbeni kviz i Rock&Off Radio u suradnji s Iskonom te Skener i Mala škola Rock&Off novinarstva koji svaki na svoj način doprinose popularizaciji rock&off glazbenih žanrova, autora i izvođača što dodatno osnažuje ideju Rock&Offa kao glazbene platforme za prezentaciju glazbe koja ne spada u „srednju struju“ najširoj javnosti.