Oni će vladati top listama, a neke su već zamijetili i svjetski poznati glazbenici

Hrvatska glazbena scena obiluje zanimljivim glazbenim talentima koji ponekad prolaze ispod radara, jer nisu previše prisutni u medijima. Mnogi su svoju priliku tražili u pjevačkim showovima, a najviše njih dobili je šansu na HRT-u zahvaljujući emisijama “The Voice” i “A strana”. No za mnoge šira javnost još uvijek nije čula, premda su neki od njih već objavili i albume te nastupali kao predgrupe slavnim svjetskim izvođačima.

Ovo nije nikakva top-lista, nego 10 izvođača koji bi u godinama koje dolaze mogli vladati domaćom, ali i svjetskom glazbenom scenom. Ova tvrdnja ne zvuči pretenciozno, jer Mary May, J.R. August, Irena Žilić i SUN U pjevaju na savršenom engleskom i uz malo sreće ubrzo bi mogli postati i svjetski poznata imena. Ljubavnici i Garavi svojim pjesmama i izgledom osvajaju žensku publiku, Dorotea Dumenčić i Nera Mamić šarmom i glasom dobile su stotine tisuća pregleda na YouTUbeu, a Les je multitalentirani glazbenik koji radi glazbu za kazalište i film. Reper Iz Sobe, pak, dobrodošlo je osvježenje. U vrijeme kada je lako snimiti album i kad se teško izdvojiti u šumi novih glazbenih talenata, ovaj bi izbor mogao poslužiti i kao dobar putokaz nekim budućim generacijama.

DOROTEA DUMENČIĆ: Njezina prva dva spota pogledana su 800 tisuća puta

Lošinjanka Dorotea pjevanjem se bavi od malih nogu. Šira javnost upoznala ju je lani, kada je ušla u top 20 RTL-ovih ‘Zvijezda’. Nakon showa započela je suradnju sa skladateljem Markom Tomasovićem koji je napisao glazbu na tekst Nevije Korpar dok se za aranžman pobrinuo Aleksandar Valenčić te su ubrzo izbacili prvi singl “Ako je ovo ljubav”. Snimljen je i prateći videospot u režiji Daria Godiča, koji je dosad na YouTubeu pogledan 300 tisuća puta. Još veći uspjeh postigla je s pjesmom “Prva i posljednja”, koja je pregledana više od 500 tisuća puta na YouTubeu.

J.R. August: Oduševio je i Coldplay

Između klavirskih nota, u psihodeličnom odijelu, žanrovski neuhvatljiv – J.R. August, jedan od najzanimljivijih predstavnika domaće glazbene scene zapravo je Nikola Vranić, umjetnik iz Zaboka. Ovaj skladatelj, multiinstrumentalist i kantautor ne krije se iza imena J.R. August, on se kroz to ime otkriva, ogoljuje i transcendira u mistično – kako je sam rekao, njegova su crkva pjesma i rijeka.

Nakon što je 2014. godine objavio pjesmu „Man with the Magnificent Mind” privukao je i pažnju benda Coldplay koji ga je uvrstio na popis talentiranih glazbenika. Iza njega je dosad pet EP-ja, a prije mjesec dana izdao je i svoj prvi album “Dangerous Waters”, koji je izašao pod etiketom Croatia Recordsa.

NERA MAMIĆ: Mlada Osječanka osvaja sve

Izvrsna osječka glazbenica Nera Mamić ostavit će vas bez daha na prvo slušanje, pogotovo ako je sretnete na nekoj od pozornica. Članica je a capella sastava Akvarel, zanimljivog projekta Electric Porn, poznata je i po suradnji s ekscentričnim dvojcem Krankšvester, a od početka godine odvažila se i na samostalno glazbeno putovanje. Pjesma “Jednostavna stvar” bila je jednostavno najbolja za otvaranje novog poglavlja, a “Alamo” je tu da nam glazbeno pomiluje srce i ostavi ga otvorenim za drugu osobu s kojom ćemo htjeti podijeliti ovo iskustvo.

LJUBAVNICI: Miljenici ženske publike

Ljubavnici su bend koji potvrđuje uzrečicu da zaista ništa nije slučajno. Otkako su se pojavili na sceni, nižu hit za hitom, a isti uspjeh smiješi se i njihovom novom singlu “Ništa nije slučajno”. Mario Regelja, frontmen grupe, očito je pronašao pravi put i u inspirativnoj je fazi jer su glazba i tekst koju potpisuje opet pogodili ukus njihove publike. Pjesma je u samo 10 dana na YouTubeu pregledana više od 300 tisuća puta, a Ljubavnici su postali pravi miljenici djevojaka budući da svaki njihov spot ostvari nekoliko stotina tisuća pregleda na YouTubeu. Najveći hit “Jedna jedina” ima 860 tisuća pregleda.

REPER IZ SOBE: Uz njega se osjećamo bolje

Bio je dovoljan tek singl “Reper iz sobe” i promocije po principu „uzdam se u frendove“ da istoimeni glazbenik pravog imena Ivan Grgić upadne u oči (ili bolje reći uši) publici, a na kraju i diskografu. Cilj djelovanja Repera Iz Sobe je raditi nešto svježe, a opet blisko korijenima; “feel good” glazbu koja te tjera da se gibaš i tekstove koji teže pozitivi. Život nije ružičast, ali i kad je teško, treba mu se znati narugati. Grgić je biogradsko-zagrebački glazbenik, koji je prije 11 godina osnovao gypsy swing sastav Gadjo Manouche koji je i danas aktivan. Dosad je izdao četiri singla, a svi s nestrpljenjem očekuju njegov prvi album koji će izdati kuća Menart.

MARY MAY: Pjesme o izgubljenoj ljubavi

Mary May javnosti se predstavila u travnju prošle godine singlom “Softest Tune” koji je jednoglasno osvojio kritičare. Pjeva o izgubljenoj i ponovno pronađenoj ljubavi, ali i o izlasku iz zone komfora te otkrivanju sebe i svoje životne svrhe. Sama je napisala glazbu i stihove za album prvijenac “Things You Can’t Put Your Finger On”, dok Mark Mrakovčić potpisuje produkciju. Album je zaslužio nominaciju za Porin u kategoriji alternativne glazbe.

IRENA ŽILIĆ: Djevojka za svjetsku scenu

Sjajna kantautorica Irena Žilić dokaz je da se može uspjeti i bez podilaženja masama, pjevajući na engleskom. Dosad je izdala dva albuma, a “Haze” iz 2017. našao se na gotovo svim domaćim i regionalnim top-listama albuma koji su obilježili tu godinu. Bio je nominiran i za glazbenu nagradu Porin u kategoriji “Najbolji album alternativne i klupske glazbe”. Lani je nastupala kao predgrupa Morcheebi na europskoj turneji.

LES: Talentirani glazbenik piše i za teatar i filmove

Tvrtko Hopek Les sa svojim bendom novi je dragulj domaće alternativne scene. Vokalno podsjeća na Damira Urbana ili Borisa Štoka, a članovi benda su glazbenici s dugogodišnjim iskustvom djelovanja u raznim grupama, projektima i glazbenim žanrovima. U svojoj dugogodišnjoj karijeri Tvrtko potpisuje više od 60 glazbenih djela te glazbu za dva dugometražna filma i mnoge kazališne predstave. Tvrtko je lani i odigrao manju ulogu u filmu “Aleksi” redateljice Barbare Vekarić, za koji je pisao glazbu, a na snimanju je i bio mentor glumcu Goranu Bogdanu i njegovom fiktivnom bendu. Grupa Les dosad je izdala četiri singla, a uskoro za Menart izlazi i album “Bronca”. – Sve što smo na ovom albumu htjeli snimiti, upisati i pokazati, učinili smo to. Ponosno mogu reći da imamo odličan album – kazao je Tvrtko.

SUN U: Žena koja će vladati europskim top-listama

Multitalentirana glazbenica Sanja Šiljković alias SUN U prošlog je vikenda u zagrebačkom Pogonu Jedinstvo predstavila debitantski album “Discover”, te visoko podignula letvicu produkcije na hrvatskoj glazbenoj sceni. Osim što piše vrhunsku elektronsku glazbu, SUN U bavi se i video i audio produkcijom, pa je sama kreirala i animacije koje su se vrtjele na velikom videozidu tijekom koncerta. Ovo je glazbenica koja bi vrlo lako mogla vladati i europskim top-listama.

GARAVI: Kraljevi dobrog bećarca

Silvio Cvitković, Marijan Jovičić, Denis Marguš, Ivan Vodopić, Josip Stuburić i Alen Jakubović šestorica su veselih Slavonaca koji čine tamburaški sastav Garavi. Ove su godine izdali drugi album “Tri želje”, koji su pripremali punih pet godina. Album broji 11 pjesama među kojima su one Branislava Bane Krstića iz benda Garavi Sokak, koji je zaslužan za hitove “Četkica” te “Ajde, dođi mi”. Uz te hitove, Garavi su publiku osvojili i singlovima “Za ljubav nisam kriv”, “Tri želje”, “Prva i zadnja ljubavi” te brojnim drugim pjesmama. Osim po dobrim pjesmama i dobroj zabavi, Garavi su poznati i po aktualnim bećarcima koje često snimaju. Posebno su zapaženi bili onaj u povodu Dana žena, te o radu do sedamdesete.