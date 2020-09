Izgubio je životnu bitku! Pjevač poznatog benda preminuo od posljedica koronavirusa

Glavni pjevač legendarnog benda The Temptations, Bruce Williamson, preminuo je nakon borbe s koronavirusom u dobi od 50 godina u svome domu u Las Vegasu, piše TMZ. Karizmatični frontmen osvojio je srca mnogih fanova otkako se 2006. pridružio bendu s kojim je pjevao sve do 2015. godine kada se odlučio povući od nastupanja.

Njegov sin, Bruce, s velikom tugom obznanio je da njegovog oca više nema.

- Ne postoje riječi kojima mogu izraziti što sada osjeća. Volim te tatice i hvala ti što si bio zakon. Hvala ti za ljubav i hvala ti što si bio to što jesi. Molim se Bogu da se opet sretnemo. Volim te tatice - napisao je njegov sin u Facebook objavi ispod koje su uslijedili posljednji pozdravi za legendarnog pjevača.

Foto: YouTube screenshot

Hitovi poput "My Girl", " The Way You Do the Things You Do" i "Ain't Too Proud To Beg" proslavili su bend koji je nastao u Detroitu 1960. godine u originalu s Otisom Williamsom, Davidom Ruffinom, Melvinom Franklinom, Paulom Williamsom i Eddiejem Kendricksom.

Za Image Magazine 2013. je otkrio kako prije nego što se pridružio bendu, Otis Williams nije bio za to da se Williamson pridruž bendu. - Bio je protiv toga da im se priključim jer je mislio da sam prevelik i premlad - izjavio je tada, ali onda je Otis prelomio i dao mladom Williamsonu da se pridruži.

- Nakon sedam godina s Temptationom još uvijek sam uzbuđen - rekao je 2013. gte opisao jedan nastup na privatnom partiju milijunaša.

Čak su nastupali i u Bijeloj kući, za tadašnjeg predsjednika SAD-a Georgea Busha, tijekom proslave mjeseca Afro-američke kulture.