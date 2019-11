Iz vedra neba! Pjevačica objavila da se razvodi: 'Tijelo mi nije ostavilo izbora...'

Američka glazbenica Solange Knowles, sestra Beyonce Knowles, na Instagramu je objavila vijest da se razvodi od 56-godišnjeg Alana Fergusona. Inače, par je u braku od kraja 2014., a ranije ove godine odlučili su se rastati. U podužoj objavi na spomenutoj mreži opisala je što ih je razdvojilo.

- Posljednje dvije godine donijele su mi više fizičke i duhovne tranzicije i evolucije nego ikad prije. Tijelo mi nije ostavilo izbora nego da slušam i budem mirna unutar te tišine i započnem svoj put u suočavanju sa svojim najgorim neprijateljem, strahom. Od tinejdžerskih dana živim svoje najbolje i najgore trenutke pred svjetlima reflektora i javnosti. Uvijek sam pokušavala živjeti u svojoj istini, bez obzira koliko bila ružna ili puna ljubavi... Prije 11 godina upoznala sam fantastičnog čovjeka koji je promijenio moj život i smisao postojanja. Početkom ove godine razdvojili smo se. Smatram da je potrebno zaštititi svetost moje osobne istine i živjeti u njoj u potpunosti, onako kako sam živjela i prije. Nepravedno je ne imati moć vlastite priče dok je sami oblikujete i mijenjate. Nisam savršena, ali naginjem u strah od nepoznatog i svu slavu i moć za koju znam da postoje unutar boga i milosti svemira. Neka svi vaši prijelazi, bez obzira koliko veliki ili mali bili, budu blagi prema vama i ispunjeni nevjerojatnom ljubavlju i svjetlošću - objasnila je Solange koja je s Fergusonom u brak stupila u studenom prije pet godina u opernoj kući Marigny u New Orleansu.

Na vjenčanju tada su bili njezina sestra Beyonce, šogor Jay Z i nećakinja Blue Ivy, a ključni uzvanici morali su nositi odjeću boje slonovače. Podsjetimo, obitelj Knowles nedavno se našla pred teškom spoznajom nakon što je Matthew Knowles, otac Beyonce i Solange, saznao da boluje od raka.

U intervjuu s Michaelom Strahanom za "Good Morning America" otkrio je vijest o dijagnozi raka dojke. Naime 67-godišnjak koji je nekoć bio menadžer Destiny's Child grupe na ovo otkrivanje se odlučio s obzirom na to da je listopad mjesec svjesnosti o raku.

Podrška producentu stiže sa svih strana na društvenim mrežama. Nakon raspada grupe Destiny's Child nestao je iz javnosti. Beyonce je profesionalno prekinula s ocem i otišla u solo vode rekavši za CNN tada kako se s njim "razdvojila na poslovnoj razini, ali je on njezin otac za cijeli život i zahvalna je na svemu što ju je naučio". On je pak nedavno progovorio o odnosu s kćerima ističući da je sjajan.

- Imam odličan odnos s njima, ne samo kao Beyoncein otac nego i od Solange, talentiranog, nadarenog djeteta na koje ljudi često zaboravljaju. Ljudi imaju tendenciju misliti da ona ne postoji - izjavio je nedavno. Po struci je ekonomist, ali Knowles je inače uspješni producenti koji je surađivao s Vanessom Bell Armstrong, Brianom Courtneyem Wilsonom i sličnima. Jedan je od izvršnih producenata Beyonceinog filma "Obsessed" iz 2009. godine, ali je i autor knjige "The DNA Of Achievers: 10 Traits of Highly Successful Professionals".