Ivo iz 'Ljubav je na selu' o tome da je slomio Katici srce: 'Ona je zaključila da mi se sviđa'

U prošloj epizodi 'Ljubav je na selu' gledali smo kako je Ivo je Milenu i Katicu poveo na arheološko nalazište. Ipak, s obje je nasamo htio porazgovarati. Prva je na redu bila Katica. Poručila je da bi voljela da je Ivo nauči voziti bicikl i podsjetila ga kako je priznao da mu je ona simpatija od prvog dana.

„Rekla sam ti da si ti meni simpatičan, da si OK, da si super, i da imaš ne znam kakvu kućicu, ne mora to biti neka vila, može biti i barka... Ja mogu s tobom živjeti i u barci. Spremna sam doći u Pulu“, kazala mu je. I Milena mu je htjela pokazati koliko joj znači pa ga je podsjetila na njihovu romantičnu šetnju: „Od one noći kad si me izveo prvi put, drugačije doživljava sve ovo. Taj datum neću zaboraviti.“

Stiglo je vrijeme za odluku, a Ivo je priznao da odgovor već ima: „Moje srce je odabralo Milenu da ide sa mnom na romantično putovanje. Žao mi je!“ „Nisam razočarana uopće jer vidim da je to bila prevara. Sad se tek vidi da nije iskren“, Katica je farmera optužila da joj je davao lažne nade, misleći da će tako i Milenu prevariti, „Iskreno, više i ne vjerujem u ljubav, to ne postoji. Više se neću ni truditi tražiti. Ako dođe samo, dođe.“

Nakon što se Ivo odlučio za Milenu progovorio je o Katici i njenoj reakciji na cijelu situaciju. "Katica misli da lažem i to je njezino mišljenje ," rekao je za RTL.hr. Osvrnuvši se na njezine tvrdnje o nagovještajima osjećaja, dodao je: "Možda je mislila tako, ona je zaključila da mi se sviđa. Nisam joj dao ni lažnu ni pravu nadu." Objasnio je svoj izbor Milene: "S njom sam se našao, imamo dosta sličnosti. Volimo zezanciju i brojne druge stvari", zaključio je.

