Ivana Paradžiković nakon novog uspjeha: Borila sam se sa zrakom, pulsom u grlu i unutarnjim demonima

Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" Ivana Paradžiković sve češće s pratiteljima na društvenim mrežama dijeli svoja planinarska iskustva i redovito ih razveseli predivnim fotografijama prirode. Učinila je to i sada objavom o osvojenom novom planinskom vrhu te je opisala kako joj nije bilo lako uspeti se na 1965 metara, ali se na kraju isplatilo i ne žali.

- Pobijediti sebe! Vjerujte mi, isplati se. Dići se u 5. Hodati uzbrdo s ekipom s ozbiljnom kondicijom. Borila sam se sa zrakom, pulsom u grlu i unutarnjim demonima koji su šaptali da se vratim u krevet, da odustanem, da je pogled i odozdola dovoljno dobar. Ali, ušutkala sam ih i nastavila hodati, a trud se isplatio! Uvijek je tako. Za dobre se stvari treba potruditi i onda te život nagradi! 1965m je, ali ja se osjećam kao da sam na vrhu svijeta! - napisala je Ivana u objavi na Instagramu, a u komentarima joj se javila i Nina Badrić te brojni drugi koji su joj čestitali na novom usponu.

- Prekrasno, bravo Ivana! Odličan pogled. Bravo, predivno je gore - napisali su joj u komentarima ispod fotografija snimljenih na vrhu Mrežce u Sloveniji. Kako uzbudljivo i nepredvidljivo može biti na planini i s kakvim se sve vremenskim uvjetima susreću planinari Ivana je najbolje doživjela nedavno kada je tijekom uspona na Bijele i Samarske stijene.

- Avantura u nekoliko fotografija: od sreće, užitka, euforije do čistog zadovoljstva! Noćili smo u šatoru, Ratkovo sklonište je bilo puno. Negdje oko tri rikao je, kažu, jelen. Oko četiri počela je kiša, potom i tuča. Spavali uglavnom nismo, jer kakvo spavanje od uzbuđenja, svega…jedna je to od onih noći koje pamtiš cijeli život. U šumi, u šatoru, na planini, ali s planinarima koji znaju što rade; zato i jesam tu, da naučim da se priroda cijeni, a ne podcjenjuje. Bijele i Samarske stijene imaju status strogog prirodnog rezervata, što je najstroži oblik zaštite prirode. Zasluženo, jer ljudi, kakva je to priroda! Divlja i predivna. Vihoraski put koji povezuje Bijele i Samarske izgleda poput kulise za Gospodara prstenova i Jurassic park zajedno. S razlogom kažu da je to najatraktivniji planinarski put u Hrvatskoj! Nakon takvog iskustva, nije ni čudo da s planine silaziš kao neki drugi čovjek. Spajajući se s prirodom, spojiš se sa životom. - napisala je nedavno Ivana nakon uspona na Bijele i Samarske stijene.

VIDEO Mia Dimšić otkrila što misli o Aleksandri Prijović i pokazala talent koji će oduševiti fanove