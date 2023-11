Paradžiković (42) otkrila tajnu svog ravnog trbuha: 'Ni u dvadesetima nije izgledao ovako dobro'

Bivša urednica i voditeljica emisije ''Provjereno'' Ivana Paradžiković (42) nedavno se na svojim društvenim mrežama javila iz Dubaija gdje uživa već nekoliko dana. Ivana je pokazala kako se odmara i proživljava nova iskustva, ali sada je otkrila i nešto o sebi privatno. Naime, Ivana je napisala kako jednu fotografiju nije htjela objaviti jer je, tvrdi, bila naduta. Kazala je kako je zbog problema nadutosti izbacila iz prehrane brojne namirnice, no ništa joj nije pomoglo osim probiotika. Uzimala je jednu tabletu na dan i kaže da je u dva tjedna vidjela razliku.

"Ne, nisam trudna. Samo mi je tako izgledao trbuh. Zato ni nisam objavila ovu fotografiju iz New Mexica. Nadutost me ubijala. Sve sam pokušala. Izbacila mlijeko, mliječne proizvode, kruh, tjesteninu… zapravo shvatila da je najbolje kada izbacim sve i ne jedem ništa! Tad sam osvijestila da imam problem. Ali fotografija sad iz Dubaija me uvjerila da ga više nemam! Probiotici su upalili. Jedna tableta na dan. Nakon dva tjedna, razlika je postala vidljiva. Nakon tri, četiri, shvatila sam da mi se smanjila želja za slatkišima. Nakon mjesec dana, nastala je, dakle, ova druga fotografija. Trbuh mi ni u dvadesetima nije izgledao ovako dobro", napisala je Ivana.

Inače, Ivana se prije nekoliko dana javila s adrenalinskog iskustva gdje je na 220 metara visjela na sajli. Osim toga, opisala je i kakvo je iskustvo imala u Louis Vuitton trgovini.

"Stav kad odjeneš odjeću u vrijednosti 50.000 eura. Nisam sigurna da se ovako nosi Louis Vuitton, ali prodavačici sam se jako svidjela", napisala je Ivana uz sliku na kojoj je odjevena u kratki top i hlače, dok na nogama ima štikle, a na ramenu torbu brenda legendarne modne kuće.

– Zaključala je garderobu, donijela nam kavu i uživala gledajući me kako isprobavam odjeću koju si ni u ludilu ne mogu priuštiti. Pitala sam je jel' ona toga svjesna. Zna li da se samo zabavljam, da ništa neću kupiti! Odgovorila mi je da uživa pružiti osjećaj luksuza svakome, ne samo onima koji si to mogu priuštiti! Zapravo, ona je time kupila mene – dodala je Paradžiković koja je kasnije otkrila da ipak iz dućana nije izašla praznih ruku, već si je priuštila set testera parfema.

Paradžiković je nedavno obavijestila pratitelje o osvojenom novom planinskom vrhu te je opisala kako joj nije bilo lako uspeti se na 1965 metara, ali se na kraju isplatilo i ne žali.

– Pobijediti sebe! Vjerujte mi, isplati se. Dići se u 5. Hodati uzbrdo s ekipom s ozbiljnom kondicijom. Borila sam se sa zrakom, pulsom u grlu i unutarnjim demonima koji su šaptali da se vratim u krevet, da odustanem, da je pogled i odozdola dovoljno dobar. Ali, ušutkala sam ih i nastavila hodati, a trud se isplatio! Uvijek je tako. Za dobre se stvari treba potruditi i onda te život nagradi! 1965 metara je, ali ja se osjećam kao da sam na vrhu svijeta! – napisala je Ivana u objavi na Instagramu, a u komentarima joj se javila i Nina Badrić te brojni drugi koji su joj čestitali na novom usponu.

