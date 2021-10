Ivana Husar Mlinac progovorila o privatnom životu: Otkrila je zašto se svađala sa sestrom

Pjevačice Ivana i Marija Husar su jedne od najpoznatijih sestara na na domaćoj estradi. Ivana i Marija progovorile su o svojem odnosu, ali i o odnosu svoje djece.

''Bratići se super slažu, dobra je razlika. Moja djeca su sad već velika i samostalna tako da bratići u njemu vide svoje uzore i moram priznati da su dobri babysitteri, jako se vole družiti sa svojim mlađim bratićima, to je uvijek opće veselje kad smo zajedno tako da zasad to je lijepo druženje i lijepi su to odnosi'' kazala je Ivana Husar za RTL Exkluziv, te dodala da imaju male probleme s uzrastima jer se Ivanini sinovi Andrej i Toma baš ne žele družiti.

"Malo imamo probleme s uzrastima, miješana nam je skupina pa ne znam kako bi to funkcioniralo ali tko zna. Možda se okupe ne znam u nekom sportu ili nekoj disciplini gdje to neće biti važno" prokomentirala je situaciju i nastavila:

''Zapravo su jako slični meni i Mariji kada smo bile u toj dobi, stalno se svađaju. Tako da moj i Marijin odnos nije uvijek bio idiličan, imale smo mi svoje faze zbližavanja, svoje faze svađanja, ali ja mislim da je to potpuno normalno i zdravo, ali ja se stvarno nadam da će jednog dana imati lijep odnos kakvog imamo Marija i ja' zaključila je.

