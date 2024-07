Ivan Rakitić na egzotičnoj destinaciji uživa sa suprugom i kćerkicama, pogledajte dirljive prizore

Obitelj Rakitić za svoj je godišnji odmor odabrala sunčane Maldive. Ondje Ivan (36), supruga Raquel i njihove dvije kćeri Althea (11) i Adara (8) provode posljednje tjedne, a ponosni roditelji zajedničke trenutke ne propuštaju podijeliti na društvenim mrežama. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i njegova draga sada su na Instagramu podijelili novu galeriju fotografija s plaže.

Na njima možemo vidjeti slavni par i njihove dvije mezimice kako u modno usklađenim izdanjima poziraju na ljuljačci. Mauri je u opisu objave napisala - Ludi kao šeširi - referirajući se na šašave prizore s fotografija koje prikazuju skladnu obitelj u trenucima opuštanja. Predivne kadrove možete pogledati u objavi ispod.

U komentarima su se javili brojni pratitelji: - "Zgodni", "Prekrasna obitelj", "Jedinstveni obiteljski trenuci", "Neka Bog nastavi čuvati tvoju dragocjenu obitelj", "Vau, imate prelijepe djevojčice" - samo su neki od komplimenata na najnovije slike, a među njima ima i onih navijača Hajduka koji pozivaju Ivana da se pridruži njihovom klubu, pogotovo nakon što su se pojavile glasine da bi do posla moglo doći.

Podsjetimo, u ovogodišnjem zimskom prijelaznom roku Rakitić je Europu i prekrasnu Sevillu zamijenio Azijom i potpisao za sudijski Al-Shabab. Odluku nije poljuljala niti činjenica da se cijela obitelj seli iz Španjolske u kojoj su se Ivan i njegova supruga Raquel upoznali i zaljubili, vjenčali i dobili dvije kćerkice.

- Za mene Sevilla nije samo klub i grad, ovo je moj život - istaknuo je na konferenciji za medije Ivan Rakitić kada se oglasio oko svog odlaska u novi klub, a tada je i otkrio da je zamolio svog menadžera Artura da odluku priopći Raquel jer je znao da joj se neće svidjeti.

- Ona je odavde, iz kvarta. Naravno da joj nije bilo drago. Nije ni meni i to zbog svega što osjećam prema njoj i obitelji. Zbog svega smo noćima razgovarali, do šest ujutro. Znam da uvijek imam njezinu podršku, imao bih je čak i da odlučim otići na Mjesec. Jako smo povezani i volimo se, tako da ćemo i ondje biti sretni - izjavio je tada Rakitić koji je ljubav svog života upoznao 2011., zapravo isti dan kada je kao 21-godišnjak stigao u Sevillu iz Njemačke. No, morao se doista potruditi da osvoji Raquelino srce.

- Negdje oko ponoći nagovorio sam brata Dejana da odemo na piće u grad. Sjeli smo u prvi kafić i čim sam ugledao Raquel, koja je tamo radila kao konobarica, rekao sam mu da će mi ta prelijepa djevojka postati žena. Iako mi je trebalo dugo da je privolim da iziđe sa mnom na spoj, znao sam da joj se sviđam jer me nikada nije odbila, samo se izvlačila da nema vremena. Kako je govorila samo španjolski, sporazumijevali smo se rukama, poput Tarzana i Jane - sve dok nisam naučio jezik - kazao je za Gloriju 2015. godine, a na prvi izlazak nagovorio ju je nakon sedam mjeseci. Vjenčali su se 2013. godine, a svemu je prethodila i romantična prosidba.

