Isplivale fotke! Kate Middleton i princ William snimljeni zajedno u šetnji nakon operacije

Isplivale su prve fotke Kate Middleton koja je bila u šetnji sa suprugom princom Williamom. Kako tvrde britanski mediji bila je sretna, opuštena i zdrava. Princezu i princa Williama osoba je vidjela u lokalnoj trgovini domaćih proizvoda u blizini njihove rezidencije u blizini dvorca Windsor. Ljudi su na društvenim mrežama opet počeli pisati da na slikama uopće ne izgleda kao da je to ona.

- Nakon svih šuškanja o njezinom stanju, iznenadilo me što sam je vidio tamo - rekao je izvor za The Sun te dodao da je bila sa suprugom i izgledala sretno.

- Djeca nisu bila s njima, ali ovo je dobar znak oko njenog zdravlja! Očito joj je dovoljno dobro da ide po trgovinama - rekao je. Međutim, ne postoje fotografije princeze, navodno zbog molbe da se sačuva njihova privatnost dok se Kate oporavlja.

Inače, nedavno se pročulo i da princeza planira svoje pojavljivanje u javnosti. Britanski mediji pišu, kako je princeza zakazala svoje obraćanje kako bi prestale glasine. Izvor blizak princezi otočkim je medijima potvrdio da će uskoro princ William i ona otkriti više detalja o njezinoj bolesti. The Sunday Times piše kako će se princeza u javnosti pojaviti nakon 17. travnja, kad njezinoj djeci završavaju školski praznici. Kad se skroz oporavi i vrati kraljevskim dužnostima, tad bi mogla progovoriti o zdravstvenom stanju, navodi britanski tabloid. Princezini prijatelji vjeruju da će se više informacija o njezinom oporavku objaviti u dogledno vrijeme, ali pod njezinim uvjetima.

- Htjet će biti jasnija i otvorenija, ali učinit će to kad se bude osjećala spremnom. To će biti njezina odluka. Neće ju se požurivati - kazala je upućena osoba.

Podsjetimo, ranije se oglasila osoba iz palače koja je govorila o princezinom stanju. Ta osoba je tvrdila da se se princeza dobro oporavlja te da će se do Uskrsa ipak vratiti dužnostima. No, kako bi sve nastavilo teći svojim tokom, Kate treba mir, tvrdi. Naime, cijela situacija s fotografijom i glasinama uznemirila je princezu dok se oporavlja od operacije.

– Strašno je biti pod ovolikim povećalom javnosti dok se oporavljaš od teške operacije. Glasine su, osobito na društvenim mrežama, izmakle kontroli, ali Kate se dobro oporavlja i vratit će se do Uskrsa. Samo joj treba dati mira – rekla je upućena osoba iz palače za Page Six.

– Brinem se zbog sve ove pozornosti oko Catherine. Nije izgledala nimalo sretno u autu u ponedjeljak – dodala je druga osoba.

Inače, fotografiju Kate s djecom ubrzo nakon objave nekoliko je agencija obrisalo zbog sumnje o Photoshopu ili "staroj ljetnoj fotografiji dok je Kate bila još zdrava", a princeza se nakon toga ispričala te kazala da je željela fotografiju malo uljepšati u raznim aplikacijama. No obožavatelje kraljevske obitelji ovo je zabrinulo, a neki smatraju i da je to znak da princezino zdravstveno stanje nije dobro. O svemu se oglasio i izvor blizak obitelji.

