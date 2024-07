Iskreno priznanje Nikoline Pišek: Donijela sam neke nove i hitne odluke, ovo ljeto će mi biti najteže

Voditeljica Nikolina Pišek na Instagramu je objavila video u kojem je u kupaćem kostimu pokazala svoju fit liniju te je najavila pratiteljima kako je uskoro očekuju brojne promjene te će joj ovo ljeto biti najteže ikada, a o čemu se točno radi i kakve promjene će joj se dogoditi, obećala je da će malo po malo otkrivati pratiteljima o čemu se sve radi.

- Donijela sam neke nove i hitne odluke. Životne. I vjerojatno će promijeniti moju stvarnost na milijun neočekivanih načina. Nadam se dobrih. Ovo ljeto će mi biti jedno od najradnijih i najtežih ikada, sa promjenama koje će odrediti moj daljnji životni put. Otkrivat ću vam stvari malo po malo, kako uhvatim ritam i koliko se budem osjećala ugodno. Ne toliko zbog mene (iako i to djeluje psihoterapeutski - suočiti se sa svojim strahovima i o njima progovoriti javno). Nego zbog svih onih koji prolaze kroz slične borbe, ili mnogo, mnogo teže sami i u tišini. Istina nije uvijek ono što nam se čini. A govor o njoj djeluje oslobađajuće. Kao da izgovorene stvari postaju lakše i manje važne. Trivijalne. I zato ću ovo ljeto, između dosta gustih obaveza, loviti samo ovakve trenutke. Bez ičega. Ogoljene do kože. Samo more, stijena, dragi ljudi i onda bijeg u realnost. I nadam se da ću opet sve uspjeti izdržati. - napisala je Nikolina uz video. Voditeljica nakon smrti supruga Vidoja Ristovića prolazi kroz težak period i u lošim je odnosima s Vidojevim ocem Mišom Grofom. Nedavno je tako Miša Grof objavio kako Nikolina traži ekshumaciju tijela pokojnog supruga.

VEZANI ČLANCI

- Toj ženi su određene supstance pojele mozak. Sad kad vam budem ispričao što je njoj palo na pamet, bit ćete šokirani, kao što sam i ja. Tražila je ekshumaciju tijela mog sina. Službeno je podnijela dokumentaciju za to. Sada ima na umu sahraniti ga u Zagrebu. Ona me je osobno zvala i to mi priopćila. Pitao sam je zbog čega to radi. To je ludost. Sigurno ona planira umrijeti, pa da je ja sahranim na njegovom mjestu. Zamislite kada me je nazvala, kaže ona meni: "Ja sam računala da ste vi umrli". Na to sam joj rekao da ne mogu prije nje jer ja ne konzumiram to što ona uzima - tvrdi Miša Grof za srpski Kurir.

GALERIJA Huljić, Kutlić, Dino Jelusić...Pogledajte koje su sve slavne "face" stigle na vjenčanje Matije Cveka

Tim se povodom za Kurir oglasila i sama Nikolina Pišek. - Uopće ne želim pričati o tome - kazala je Nikolina, a nakon toga im je poslala poruku. - Ja bih samo da on i Vidojeva bivša supruga Lana Janković zaborave i na mene, kao što su zaboravili na postojanje Une, Vidojeve kćeri, i konačno nas puste da na miru živimo svoj život bez sudova, parnica, nerealnih potraživanja, lažnih svjedoka i prijetnji. I da konačno u Srbiji počnu raditi svoj posao i da bi bilo vrijeme da se dvije i pol godine nakon smrti mog supruga konačno dogodi ostavinski postupak - poručila je Nikolina Pišek.