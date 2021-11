Indira podijelila energičnu snimku s nastupa: 'Ti si certifikat kvalitete izdržljivosti peta na čizmama'

Glazbenica Indira Levak (48) na svojem je Instagram profilu podijelila video s nastupa u svojoj rodnoj Županji. U videu Indira izvodi pjesmu s kojom se predstavila na prošlogodišnjoj Dori „You Will Never Break My Heart', a nastup je popratila i energičnim plesom. U opis objave stavila je naslov pjesme, ali i svoje viđenje nastupa. „Kad pevka poludi na pozornici“, napisala je te dodala emotikone koji plaču od smijeha.

U komentarima su joj se javili pratitelji. „Pozitiva, energija i radost! Samo naprijed i svaka čast“, „Koje ludilooo od energije“, poručili su joj. „Obožavam ovu ženu, obožavam ovu energiju, ritam, glazbu“, poručeno joj je u komentarima. „Bravo, obožavam tvoj ples, što bi rekli 'grmi'“, rekla joj je druga osoba, a dodali su i da je najbolja te mnoštvo srčeka.

Javili su joj se i kolege. „Poludiii“, kratko joj je napisala Neda Parmać, a Max Hozić imao je drugačije zapažanje. „Ti si certifikat kvalitete izdržljivosti peta na čizmama“, poručio joj je a ona se nasmijala. Inače, Indira je nastupila u šljokičastoj, srebrnoj haljini i visokim crnim čizmama na tanku petu.

Glazbenica na svojim društvenim mrežama često objavljuje snimke s nastupa te obavještava svoje pratitelje gdje putuje sljedeće. Indira ne krije koliko uživa u nastupima i uveseljavanju publike.

