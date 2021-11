Slavna glumica (63) otkrila zašto je potpuno promijenila imidž: 'Kćeri mi kažu da sam opaka'

Glumica Andie Macdowell (63) s kćerkom Margaret Qualley glumi u Netflixovoj hit-seriji "Maid", a u podcastu Fresh Air govorila je o svom životu i karijeri.

- Kosa mi je počela sijediti tijekom pandemije COVID-a, a moje kćeri su živjele pored mene pa su me stalno viđale i govorile su mi: "Izgledaš opako i ovo moraš zadržati." ... Zaljubila sam se u taj izgled i odlučila sam ga zadržati. I moram reći, nikad se nisam osjećala ljepše. Ne kažem da svi moraju ići raditi ovo, ali meni to odgovara, i mislim da je to toliko ljudi prihvatilo, i to mi se sviđa. Sviđa mi se što je ljudima ugodno što starim. Mislim da je to važna poruka za sve nas da starimo i da smo lijepi - rekla je glumica.

MacDowell kaže da se osjeća posebno usklađenom sa svojim likom u seriji jer se njezina vlastita majka također borila s mentalnom bolešću i alkoholizmom.

"Moja majka nije Paula. Ali razumijevanje složenosti mentalnih bolesti bilo je nešto u što sam upućena", kaže ona. "Znam što je mrak. U mojoj kući je bilo puno mraka zbog kaosa, depresije i pića."

- Dijagnosticirana joj je shizofrenija. Ali ne mislim da je bila shizofreničarka. To je problem. Mislim da puno puta ljudi postavljaju ove dijagnoze jer možda imaju psihotični događaj, ali tada - to je bilo 1958. ili '59. - čak ni ne znam točno. Bilo je to nedugo nakon mog rođenja, pa su mogli biti umiješani hormoni. Ali dali su joj šok tretmane i poslana je na otprilike tri mjeseca u sanatorij na oporvak.

Kad se vratila, postala je alkoholičarka. Nije bila na lijekovima i nije dobila nikakvu terapiju jer su tada radili samo takve stvari. Ispratili bi žene i bile su "izliječene". Tada je to bilo nešto što ste skrivali, pogotovo u malom gradu. Bilo je jednostavno sramotno. I nije baš pila prije šok tretmana, ali je nakon toga postala alkoholičarka. I mislim da se ona tako nosila s tim. Mislim da je samo bila superdepresivna. Nije imala maniju, pa ne bi budna cijelu noć. Samo mislim da je bila ekstremno depresivna i da se nije mogla izvući iz toga - kazala je glumica.

VIDEO: Denis Latin oduševio pratitelje fotografijom iz 1992. godine