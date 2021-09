Iluzionist Staneli koji je oduševio u Supertalentu: Ponižavali su me i matretirali u cirkusu

U prvoj emisiji nove sezone Supertalenta već je pritisnut zlatni gumb, a natjecatelj koji je svojom izvedbom oduševio članicu žirija Maju Šuput je iluzionist Staneli. Trikom s kartama, od kojih je jednu naposljetku “pretvorio“ u fotografiju Majina sina Blooma, pjevačicu je oduševio i rasplakao i poručila mu je kako ju je kupio za cijeli život i stisnula mu je zlatni gumb.

– Sad ste me slomili do kraja. I da se ovo nije dogodilo, morala bih vam reći da je ovaj nastup bio stvarno fenomenalan. Posebno si me dirnuo, iznimno si talentiran i imam osjećaj da iza ove priče ima još 100 priča koje bih voljela čuti. Kao netko tko može biti poticaj i motivacija drugima i kao netko tko može pokazati da, ako želi, može napraviti sve što hoće od mene imaš zlatni! – rekla mu je Maja. Nakon audicije razgovarali smo sa Stanelijem koji je još uvijek pod dojmom nakon emisije.

– Mene je zlatni gumb usrećio i jako me iznenadio, nisam ni sam znao da toliko vrijedim. Nisam stigao pročitati sve poruke koje su mi stigle nakon emisije, ali kamo god pogledam, svi mi čestitaju i svi se ponose, barem sudeći po ovome što čitam i gledam, a podrška dolazi od prijatelja, familije, rodbine... – uzbuđeno nam govori iluzionist porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji je već u tinejdžerskoj dobi znao da želi biti iluzionist. Kako bi ostvario svoj cilj, odlučio je pobjeći od kuće i pridružiti se cirkusu, a otkriva nam kako se odlučio na taj hrabar i odvažan potez za jednog 14-godišnjaka.

– Htio sam biti poseban i malo drugačiji od svih pa sam se tako pronašao u svijetu iluzije kada je jednom prilikom mađioničar došao u moju školu. Roditelji nisu bili baš zadovoljni životnim putem koji sam izabrao – priznaje nam Staneli. Cirkus kojem se pridružio zvao se Galapagos, a period boravka u cirkusu nije mu ostao u lijepom sjećanju. – Period u cirkusu nije mi ostao baš u lijepom sjećanju jer sam tu prošao najteže trenutke, ponižavanja, ismijavanja i maltretiranja. Sve sam to prošao, ali sad je konačno došao taj trenutak da im dokažem koliko vrijedim – veli Staneli. U cirkusu je stekao nešto znanja, ali njegova glad za učenjem bila je veća i odlučio se sam educirati. – U cirkusu sam otkrio nekoliko trikova, ali želja je bila veća pa sam uzeo knjige i dosta filmova koje sam analizirao i tako počeo otkrivati trikove – kaže nam Staneli kojeg je životni put odveo u Švedsku gdje sada živi.

– Trenutačno živim u Švedskoj, ali sada se vraćam natrag i želja mi je profesionalno izgraditi karijeru kada završi Supertalent – kaže nam Staneli. U nastupu na Supertalentu vidi priliku da postane regionalna zvijezda i da široj publici pokaže svoj talent jer njegovi nastupi u Švedskoj nisi bili tako medijski popraćeni. – Nakon dugo napora, rada i patnje postao sam najsretnija osoba na planetu zahvaljujući žiriju Supertalenta i cijeloj Hrvatskoj. Ponosan sam što sam prvi mađioničar koji je dobio zlatni gumb u Hrvatskoj – poručuje Staneli.

