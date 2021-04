Legendarni reper DMX (50) izgubio bitku za život, tužne vijesti potvrdila shrvana obitelj

Proslavljeni reper DMX (50) izgubio je bitku za život samo tjedan dana nakon hitne hospitalizacije zbog predoziranja koje ga je ostavilo u vegetativnom stanju. Tužnu vijest o odlasku legende repa potvrdila je obitelj za People.

- Jako smo tužni što moramo priopćiti kako je danas naš voljeni DMX, pravim imenom Earl Simmons, zauvijek napustio svijet s 50 godina u bolnici White Plains. Kraj njega je bila obitelj nakon što je zadnjih nekoliko dana bio priključen na aparate za održavanje na životu posljednjih nekoliko dana - stoji u priopćenju obiteljii u kojem nadalje piše da se glazbenik borio do posljednjeg trenutka te da je svoju obitelj volio cijelim srcem, a oni slave svaki trenutak koji su s njim proveli.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Rapper DMX exits the U.S. Federal Court in Manhattan following a hearing regarding income tax evasion charges in New York FILE PHOTO: Earl Simmons (C), also known as the rapper DMX, exits the U.S. Federal Court in Manhattan following a hearing regarding income tax evasion charges in New York City, U.S., July 17, 2017. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo BRENDAN MCDERMID

- Earlova glazba inspirirala je bezbrojne fanove u čitavom svijetu i njegovo nasljedstvo živjet će vječno. Cijenimo svu ljubav i podršku koju ste nam dali tijekom ovog neopisivo teškog vremena. Molimo vas poštujte našu privatnost dok tugujemo za našim bratom, ocem, ujakom i čovjeka kojeg svijet pozna kao DMX-a. Informacije o njegovom sprovodu objavit ćemo uskoro - završili su izjavu.

Podsjetimo, prošlog petka su DMX-a, repera i glumca iz filma "Romeo mora umrijeti" hitno su hospotalizirali nakon što je doživio srčani udar pod sumnjom da je to posljedica predoziranja. Zaprimljen je u kritičnom, odnosno vegetativnom stanju. Tada je pokazivao moždanu aktivnost, a u međuvremenu se javnosti obratio i njegov odvjetnik Murray Richman, koji nije htio potvrditi da se radi o posljedicama predoziranja te je kazao da nije siguran što je uzrokovalo srčani udar.

Reper poznat po hitovima poput „Party Up (Up In Here” ili „X Gon' Give It to Ya” u vegetativnom je stanju no pokazuje „aktivnost mozga”, rekli su izvor TMZ-u.

Obožavatelji repera zabrinuli su se kad je Eric B. iz hip hop dua Eric B.& Rakim na Instagramu podijelio fotografiju sebe i DMX-a uz rečenicu: „molite se za mog brata DMX-a”. Na molitvu za slavnog repera pozvali su i glazbenici Rick Ross, Missy Elliot i Big Freedia, kao i Oscarom nagrađena glumica Viola Davis, prenosi agencija dpa.

Richman je u ponedjeljak obavijestio javnost kako je reper skinut s aparata za održavanje na životu te da diše samostalnost.

Njegova obitelj također je prekinula šutnju u ponedjeljak i obratila se obožavateljima kako bi im zahvalila na podršci u teškim vremenima, ali i zamolila da se nastave moliti za repera. Bdjenje za repera organizirano je izvan bolnice zbog ograničenja uslijed pandemije koronavirusa.

"U petak navečer ... naš brat, sin, otac i kolega DMX, pravog imena Earl Simmons, primljen je u bolnicu White Plains, suočen s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Molimo vas da Earla/DMX-a i nas zadržite u svojim mislima, željama i molitvama, kao i da poštujete našu privatnost u ovim teškim vremenima", rekla je tada obitelj za People.

VIDEO Poznati su detalji o sprovodu princa Philipa