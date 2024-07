Ibrica Jusić (79) doživio je nezgodu na Prokurativama u Splitu, spotaknuo se i pao

Legendarni dubrovački šansonijer Ibrica Jusić, koji na glazbenoj sceni traje već gotovo 60 godina, nastupit će u nedjelju na 'Večeri novih autorskih skladbi' u sklopu 64. Splitskog festivala. Ni nezgoda koju je doživio neće ga spriječiti da nastupi u nedjelju na Prokurativama.

Naime, jučer je 79-godišnji pjevač doživio manju nezgodu na Prokurativama, piše Dalmatinski portal i dodaju kako se Ibrica spotaknuo i pao te su objavili fotografiju na kojoj se vide ozljede na licu i flasteri koje ima na čelu, nosu i bradi. Pjevač se osjeća dobro i publici će u nedjelju predstaviti svoju novu pjesmu. Prošle godine u velikom intervju koji je dao za Večernji list Ibrica se prisjetio svog djetinjstva i ispričao nam je gdje je naučio svirati gitaru i zašto je izabrao tapetarski zanat.

- U početku sam želio biti električar. Kao dijete volio sam se igrati žicama pa i dandanas ne dam nikome da mi dira razglas, sve sam montiram. U Malom Lošinju o nama su se brinuli divni ljudi poput Ljube Derića i ravnatelja Frane Manzonija. Odgajali su nas s ljubavlju. Ljubo me nagovarao da budem vodoinstalater jer se to i tada dobro plaćalo. Kada me vodio do radionice, prošli smo pokraj tapetarske radnje i tamo sam ugledao majstora Branka Brdara. S dvoje učenika završavao je bidermajer dvosjed i u tom mi je trenutku proradila umjetnička crta pa sam ostao. Majstor Brdar bio je i šef tamburaškog orkestra pa sam ondje dobio svoje prve poduke - ispričao nam je Ibrica i odmah se prisjetio i kako je prošlo ljeto imao koncert na Lošinju te se sjetio kako je naprije naučio svirati bisernicu, a potom tek gitaru.

- Ljetos sam imao koncert na Malom Lošinju, na skalama između doma i škole, gdje sam proveo svoje adolescentske godine. Dirnulo me to. Oduvijek sam htio svirati gitaru, no majstor Brdar mi je rekao: “Gitaru sviraj doma, meni ćeš u orkestru svirati bisernicu, to mi treba”. To je lead tambura, koju je najteže svladati. Nakon bisernice s gitarom mi je bilo lako pa sam već idućeg ljeta šarmirao cure na Stradunu tijekom praznika. Tog sam se ljeta prvi put zaljubio u maturanticu iz Zagreba - otkrio nam je Ibrica.

