Iako je priča ispričana kroz braću Menendez, Javier Bardem je sjajan u ulozi oca kojeg su ubili sinovi

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, Netflix

Prije dvije godine gledali smo prvu sezonu Netflixove serije o najstrašnijim američkim ubojicama koja je efektno prikazala serijskog ubojicu Jef­freyja Dahmera. Recept je tvorca serije Ryana Murphyja bio jasan - koliko god je moguće ne fikcionalizirati priču, kontinuirano održavati atmosferu i osigurati suradnju nekog poznatog imena. U prvoj je to bila Penelope Ann Miller, a sada je to jedno od najpoznatijih imena uopće - Javier Bardem. Ali, ovdje sjajni španjolski glumac ne reprizira svoju ulogu psihopatskog ubojice iz “Nema zemlje za starce”, iako jest zadržao određenu psihopatsku komponentu. Bardem je u ulozi Josea Menendeza kojega su sa suprugom Mary Louise Kitty Menendez pucnjevima iz sačmarice ubili njihovi sinovi Erik i Lyle. Murphy u ovoj seriji primjenjuje interesantan pristup, dopušta da se iznosi gledište i počinitelja, odnosno većinom pratimo događaj kroz prizmu braće ubojica. Tako se ostavlja mjesta čak i za mali prozor opravdanja, a to je ponašanje roditelja, pogotovo Bardemova Josea. A ono je prema braći grubo, pa doista gotovo i psihotično. I kulminira ubojstvom koje je bilo motivirano ponajprije koristoljubljem a manje, kako su tvrdili, osvetom zbog očeva nasilničkog ponašanja u kojem je, izgleda, bilo i seksualnog maltretiranja. Za ubojstva su braća optužila - mafiju. Jose Menendez bio je utjecajni direktor u izdavačkoj kući RCA Records koja je 80-ih na ugovoru imala neke od najslušanijih izvođača tog doba, no moguće je da je odraze te moći nosi i kući očekujući pri tome najviše postignuća i od sinova. Vjerojatno ne treba posebno podvlačiti kako je Javier Bardem tumačeći ga u svojoj prvoj važnoj televizijskoj ulozi izniman, iako ta uloga doista i nije glavna u seriji. Kao što nije ni uloga Kitty u kojoj Bardemu partnerira Chloë Sevigny kojoj ovakve serije očito leže, jer je bila i u “American Horror Story” i u Fincherovu “Zodiacu”, recimo. Glavni su, jasno, braća, a njih doista upečatljivo tumače Cooper Koch i Nicolas Alexander Chavez. Daju svojim likovima odgovarajuću podmuklost i zlokobnost iako stoji prigovor, koji se ponegdje može vidjeti, a to je da im je (homo)seksualna komponenta malo prenaglašena. I zbog Menendezova statusa i zbog prirode ubojstava, slučaj je bio jako praćen, pa je, eto, završio i u ovoj ambicioznoj Netflixovoj seriji. O kolikoj je ambiciji riječ govori i činjenica da je u razvoju i treća sezona o Edu Geinu, jednom od najopasnijih američkih serijskih ubojica, kojega će tumačiti Charlie Hunnam, engleski glumac koji je u dosta kratkom vremenu ostvario solidan status u Americi.