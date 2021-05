Huljićeva Missa Mediteranea oduševila nadbiskupa Marina Barišića

Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić primio je u utorak, u Nadbiskupskom Ordinarijatu u Splitu, skladatelja Tonča Huljića i maestra don Šimu Marovića, kapelnika splitske katedrale.

Razlog prijama je "Missa Mediteranea" koju je skladao Tonči Huljić uz mentorstvo maestra Šime Marovića. Skladba je nastala na temelju liturgijskog misnog teksta na latinskome jeziku. Riječ je o Huljićevom kapitalnom djelu koje će prvi put biti izvedeno u sklopu Splitskoga ljeta 6. kolovoza u Splitu, u centru njegove duhovnosti, što je Tonči Huljić najavio u nedavnom intervjuu kojega je dao za Večernji list.

Nadbiskupu Barišiću Huljić je ispričao kako je došlo do djela „Missa Mediteranea“, o suradnji s maestrom Marovićem s kojim ga je povezao splitski glazbenik i aranžer Nenad Šiškov, o svojim pjesmama koje imaju biblijsku tematiku kao primjerice eurovizijska „Marija Magdalena“, o prakticiranju vjere i molitvi, o svojoj glazbenoj obitelji i glazbenim uspjesima u Hrvatskoj i diljem svijeta. U inozemstvu je više poznat po svojim orkestralnim skladbama nego u domovini. Misu je skladao mjesec i pol dana, ponekad ne znajući koje je doba dana te se osjećajući kao „oruđe“ u Božjoj ruci. Izrazio je nadu da će djelo promicati i poticati na vjeru na tragu Drugoga vatikanskog sabora, ali i da će je rado slušati radi melodičnosti i pjevnosti i oni koji nisu religiozni. Posvjedočio je da je to prvi put da je pisao glazbu na tekst te da je to u biti prva „pop misa“ u svijetu.

Nakon što je poslušao dijelove Mise, koja traje 44 minute, nadbiskup Barišić je čestitao skladatelju i oduševljeno naglasio da je skladba razigrana i scenična, duhovna i meditativna. Izrazio je nadu da će biti izvođena na nekom od budućih Svjetskih susreta mladih. Složio se s Huljićem da se „Missa Mediteranea“, uistinu, može slušati kako na velikim pozornicama tako i u kući, u automobilu ili pak' na plaži.

-Kod skladanja ovoga djela, skladatelj je posegnuo za suvremenim glazbenim izričajima koji su bliski današnjemu slušateljstvu. Skladana na tradicionalnim elementima i protkana mediteranskim melosom, glazbenom opusu daje dah svježine i poletnosti. Skladatelj je u obrascima latinske mise slijedio tradicionalni stil starih majstora ali ipak s novim ritmičkim izričajima i suvremenim tehnikama. Skladbu je auktor zamislio i ostvario kao djelo za koncertno izvođenje - rekao je maestro Marović i istaknuo kako „Missa Mediteranea“, zbog velikog broja izvođača i dužine trajanja, nije prikladna za izvođenje u liturgijskom slavlju jer ne odgovara liturgijskim propisima.

-Vrijednost ovoga glazbenoga djela je u tome što skladatelj koristeći tradicionalni liturgijski tekst, novim i suvremenim glazbenim stilom prenosi vječne vjerske istine Katoličke Crkve. Glazba ovoga djela je prihvatljiva, razigrana, pjevna i ostavlja snažan dojam na slušatelja. Ovo glazbeno djelo pokazuje i novi način pristupa liturgijskom tekstu. U suvremenom društvu, gdje su vječne vrijednosti obeščašćene, gdje diktatura relativizma dominira, 'Missa Mediteranea' pokazuje da postoje skladatelji koji ne odustaju od hrabrog navještaja vječnih transcendentnih vrijednosti. Stoga vrlo rado preporučujem ovo glazbeno djelo za koncertno izvođenje - zaključio je Marović.

Nadbiskup Barišić zahvalio je Tončiju Huljiću na posjeti te mu je darovao dvije Gospine krunice: jednu za njega, drugu za njegovu suprugu Vjekoslavu.

VIDEO: Albina danas nastupa na Eurosongu