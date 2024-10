Hrvatska je hit! Zvijezda poznate serije i sin slavnog glazbenika tulumarili u Dubrovniku

Hrvatska je nadaleko poznata, a brojna slavna imena nisu propustila posjetiti naš Jadran te se uvjeriti u ljepote o kojima se već dugo govori. Dubrovnik je često nezaobilazna destinacija na putovanju poznatih, a to su poznati potvrdili i svojim dolascima tijekom ljeta. No čini se kako se sezona produljuje, pa poznati sada pristižu i u listopadu. Naime, proteklog vikenda u Dubrovniku ste mogli sresti Millie Bobby Brown (20) i Jakea Bongiovija (21). Zvijezda serije Stranger Things i sin slavnog rokera Jon Bon Jovija u Dubrovnik su stigli u petak navečer te se zabavljali u klubu Revelin, piše DuList. No, nije poznato što par sve planira posjetiti u Hrvatskoj i koliko ostati.

Podsjetimo, Millie i Jake vjenčali su se u svibnju ove godine u tajnosti, a prije nekoliko dana podijelili su fotografije sa slavlja koje se održalo u Villi Cetinale u Italiji. "Bila je to vrlo skromna, romantična ceremonija s najbližim članovima njihovih obitelji", rekli su prijatelji para proljetos i dodali da par planira veću proslavu krajem godine.

GALERIJA Pogledajte sve transformacije Maje Šuput tijekom zadnjih 25 godina, dosta se promijenila

Početkom travnja prošle godine saznalo se da je par zaručen, a to je dovelo i do brojnih negodovanja. Naime, glumica i njezin dečko vijest o zarukama su objavili na društvenim mrežama fotografijom snimljenoj na plaži na kojoj su nasmijani i veseli, a na ruci mlade glumice ističe se zaručnički prsten. Uz ovu fotografiju Millie je napisala stihove iz pjesme "Lover" Taylor Swift: Volim te sada tri ljeta, dušo, želim ih sve. Jake, inače sin poznatog rokera Jona Bon Jovija podijelio je dvije njihove zajedničke fotografije i napisao: Zauvijek. Nagađanja o njihovim zarukama na društvenim mrežama šire se još od ljeta 2022. godine kada je Millie objavila jednu fotografiju na kojoj je nosila prsten za i njezini obožavatelji su posumnjali kako se već tada zaručila s Jakeom.

S Jakeom je u vezi od 2021. godine, a prve zajedničke fotografije na društvenim mrežama su podijelili u lipnju 2021., a nakon toga su božićne praznike proveli zajedno. U jednom intervju ispričala je kako su se upoznali preko Instagrama. - Upoznali smo se na Instagramu. I malo smo bili prijatelji, a onda smo postali i nešto više - rekla je glumica. Njihov prvi zajednički izlazak na neko događanje je bio 2022. godine kada su se zajedno prošetali crvenim tepihom na dodjeli nagrada BAFTA, a dva mjeseca kasnije Jake je bio pratnja svojoj djevojci na premijeri četvrte sezone serije "Stranger Things" u New Yorku.

Kada su objavili vijest da su se zaručili, obožavatelji, kojih Millie na Instagramu ima 63.4 milijuna, čestitali su im na novom koraku u vezi, ali bilo je i onih koji su komentirali da su još premladi za brak. Izvor blizak sinu slavnog glazbenika kazao je kako ih Jon Bob Jovi i njegova supruga podržavaju i upoznali su Millie koja ih je odmah oduševila. - Millie je upoznala njegovu obitelj i svi je obožavaju. Ne mogu biti sretniji što je s tako lijepom i brižnom ženom - rekao je tada izvor blizak glazbeniku i njegovom sinu Jakeu.

VIDEO Reperu P.Diddyju prijeti teška kazna zbog seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima