Hrvatska diskografska udruga osnovala novu nagradu: 'Nova ploča je vječna inspiracija'

Povodom 25. rođendana, Hrvatska diskografska udruga osnovala je nagradu Nova ploča koja će se dodjeljivati, prije svega, istaknutim pojedincima za izuzetan doprinos te promicanje značaja hrvatske glazbene industrije, značajnu potporu u ostvarivanju ciljeva HDU-a te bitan i prepoznatljiv uspjeh u širenju ugleda i položaja udruge.

Želimir Babogredac, predsjednik HDU-a, kazao je ovom prilikom: „Diskografija na našim prostorima utkana je u bogatu tradiciju i na ovim našim prostorima prisutna je skoro 100 godina. To je podatak s kojim se možemo pohvaliti jer nas razlikuje od svih drugih glazbenih prostora kojima smo okruženi. Rezultat uspjeha je upravo ta naša dugogodišnja dostojanstvena namjera i zato je važno odati počast onima koji su vjerno stvarali domaću diskografiju – našim osnivačima Hrvatske diskografske udruge.“

U godini ustanovljavanja nagrade, njeni prvi dobitnici su ujedno i osnivači Hrvatske diskografske udruge i članovi prvog Upravnog odbora – Hrvoje Markulj, Šimo Jovanovac, Branko Paić, Veljko Despot i Zdravko Josipović.

Diskograf, glazbeni urednik, osnivač Chansonfesta i prvi predsjednik udruge, Hrvoje Markulj, poručio je: „Svaka nagrada je i priznanje i mogući poticaj tako da je njen primitak nešto što dobitnik stavlja na istaknuto mjesto u životu. Posebno se to odnosi na nagrade koje dodjeljuje struka, kolege s kojima ste puno godina dijelili profesionalnu sudbinu.“, dok je Veljko Despot, diskograf, dugogodišnji novinar i glazbeni urednik, izjavio: „Raduje me ovo priznanje ceha diskografske industrije kojemu pripadam, djelatnosti kojoj sam posvetio najveći dio svoje poslovne karijere. Priznanje je to da sam bio na dobrom putu u vrlo posebnim ekonomskim zakonitostima, vodio vrijedne bitke u nekim drugačijim društvenim okolnostima i otvarao prava vrata u neka druga kulturološka vremena, propuštajući na ove prostore onaj propuh inozemne popularne kulture, kada je to nešto značilo generacijama koje su uz nju odrastale.“

Šima Jovanovac, skladatelj, izvođač, producent i diskograf, poručuje: „Neizmjerno sam sretan što mi je ovim priznanjem učinjena iznimna čast. Veseli me što isto zadovoljstvo dijelim s dragim prijateljima koji su stvarali čvrste temelje hrvatskoj diskografiji. Ispunjen sam ponosom što je današnja HDU respektabilna organizacija i uz bok svjetskim udrugama istih profila. Snovi su postali stvarnost.“

Svečana press-konferencija u kojoj je predstavljena nagrada održala se danas – na sam rođendan HDU-a – u prekrasnom Hrvatskom glazbenom zavodu. Cijelu priču predstavila je voditeljica Ana Radišić, dok je glazbeni ugođaj stvorila naša harfistica Doris Kramatić uz predivne zlatne klasike domaće glazbe. Predstavljanju su prisustvovali prvi dobitnici, novinari-ljubitelji glazbe te dionici glazbene industrije, a prezentirana je i popratna internetska stranica posvećena nagradi.

Svečano uručenje nagrade dobitnika zakazano je za jesen u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

