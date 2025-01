HRT-ova voditeljica promijenila imidž: Opsjednuta novom frizurom

HRT-ova voditeljica Antonia Ćosić, koja na javnoj televiziji prati kulturne teme i urednica je i voditeljica emisije "U fokusu" pohvalila se na Instagramu novim imidžem. - Moje stanje ovog vikenda: opsjednuta novom frizurom. Nova boja, nova dužina i nove šiške - napisala je Antonija na Instagramu gdje je objavila nekoliko fotografija svoje nove frizure za koju je dobila pregršt komplimenata.

- Ajme prekrasno. Opravdano opsjednuta! Super su ti šiške. Stvarno ti je top. Predivna. Lajkam - poručili su joj pratitelji na ovoj društvenoj mreži.

Prije dvije godine Antonija je svoje obožavatelje obavijestila kako se nakon tri godine oprašta od HRT-ove redakcije kulture te više neće voditi "Vijesti iz kulture" jer će se posvetiti novom projektu na javnoj televiziji. "Hvala gledateljima na ukazanom povjerenju, bila mi je čast. Hvala umjetnicima koji su me naučili što je umjetnost, dragi gosti i suradnici, obogatili ste me za život. Hvala kolegama koji su me naučili što je kolegijalnost, bez vas ne bih bila tu gdje jesam. Veselim se svim budućim druženjima jer svaki kraj je ujedno i početak", napisala je na Instagramu uz video u kojem je pokazala kako posprema svoje stvari iz jedne redakcije i seli u drugu. Uskoro je otkrila kako postaje dio tima emisije "U fokusu" koja će se prikazivati na četvrtom programu HRT-a.

"Novi izazov i poslovna avantura. Nastavlja se moj standardni novinarski posao uz terene, snimanja, zanimljive goste i priče koje inspiriraju. Nadam se da će reportaže i dalje biti na radost gledatelja. Sretna sam i zbog novog izazova. Pridružujem se novom formatu koji ide uživo svakog dana u 15:35 na HTV4. Uz kolege koji prate znanost, sport i zdravstvo, meni će “U fokusu” biti društvene teme kojima ćemo pokušati obogatiti svakodnevicu gledatelja. Veselimo se svi, budite uz nas od 15:35", poručila je Antonia. Antonia je prije pet godine postala voditeljica emisije “Vijesti iz kulture”, a o kulturi je izvještavala i u informativnim emisijama te tako postala prepoznatljiva širem gledateljstvu i dobre kritike njezinih emisija donijele su joj nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine.

