HRT objavio redoslijed izvođenja pjesama na Dori 2024.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) donosi službenu objavu redoslijeda izvođenja pjesama u polufinalnim večerima "Dore 2024.".

U izravnome prijenosu dviju polufinalnih večeri Dore., 22. i 23. veljače, naći će se po 12 pjesama, a 8 najboljih iz prve i 8 pjesama iz druge polufinalne večeri ići će u završnicu u nedjelju 25. veljače.

POLUFINALE 22.2.2024.

Noelle – BABY, BABY

Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

Stefany – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

MISHA – ONE DAY

Erna – HOW DO YOU LOVE ME

Eugen – TIŠINE

Vinko – LYING EYES

Barbara Munjas – NEPOBJEDIVA

Let 3 – BABA ROGA

Lana Mandarić – MORE

Pavel – DO MJESECA

Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE

2. POLUFINALE 23.2.2024.

Lu Dedić – PLAVI LEPTIR

James Night – NEBO PLAČE

Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

The Splitters – OD KAD TE SANJAM

Boris Štok – CAN WE TALK

Baby Lasagna - Rim Tim

ET - Pametnom dosta

Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

Damir Kedžo – VOLJENA ŽENO

Natalie Balmix – DIJAMANTI

MARCELA – GASOLINE

Voditelji prve polufinalne večeri bit će Maja Ciglenečki i Duško Ćurlić, a Dušku će se u drugoj večeri na pozornici pridružiti Anja Cerar.

Bez obzira na veteransko iskustvo mnogih vođenja Dore Duško ističe da je za njega to uvijek i ponovno novi izazov. “Velika je to produkcija, mnogo detalja koji čine onu sliku koja na kraju ode prema našim gledateljima i jednostavno je izazov biti dio toga i dati dio sebe i svoga posla u čitavu priču” – kaže nam Duško. Na pitanje ima li tremu bez obzira na dugogodišnji voditeljski televizijski staž Duško otkriva – “Uvijek imam tremu jer onoga trena kad je ne budem imao možda bolje raditi nešto drugo. Trema je za mene odgovornost, prema gledateljima, ekipi i na koncu sebi samom. Trema je dobra stvar koji ti daje onaj motiv više. Saznali smo i na koji način se voditelji pripremaju za ovako veliki događaj. “Uskoro kreću prve “grublje” verzije scenarija, a nakon toga ide ono brušenje koje će u onom zadnjem tjednu pred Doru ići na ono fini rez kojim ćemo izaći kao voditelji pred gledatelje” – ispričao je Duško te dodao da ga veseli suradnja s kolegicama Majom i Anjom. “Znaju da sam štreberski tip koji se voli dobro pripremiti, a radi se o dvije zaista talentirane osobe s kojima će vjerujem biti gušt izaći na scenu i voditi ovogodišnju Doru”.

Anju Cerar gledatelji najviše poznaju kroz teme iz kulture koje kao urednica i voditeljica obrađuje u emisiji Art à la carte , samim time Dora je za nju sasvim novo i izazovno iskustvo. “Dora je živopisna manifestacija, popkulturni fenomen koji pratim oduvijek i sudjelovati u njoj na ovaj način nadrealan je osjećaj! Sam format je prilično drugačiji od emisije Art à la carte kojom se svakodnevno bavim, ali biti dio eurovizijske eksplozije žanrova jedinstvena je i zabavna prilika. Već su pripreme odlično iskustvo, pogotovo uz sjajnu Maju i zaštitno lice i glas Dore, Duška”- prvi su dojmovi koje je s nama podijelila Anja.

Maja Ciglenečki ističe da joj je iznimno drago što je pozvana da bude dio voditeljskog tima ovogodišnje Dore. “Godinama sam sudjelovala u projektu kao prezenter ocjena zagrebačkog žirija i s Prisavlja pratila cijeli tijek prošlogodišnjih natjecanja. Jako se veselim novoj perspektivi - onoj s pozornice, kao i suradnji s Anjom i Duškom” – ispričala nam je Maja.

Urednik i voditelj projekta Dore Tomislav Štengl ističe da će predstojeća Dora, što se voditelja tiče, biti spoj mladosti i iskustva. “Duško i ja smo već uigrani tim, prvi puta smo surađivali još dok smo bili "mladi", bio je to Porin u Opatiji 1995. godine, a potom u emisiji Pravo vrijeme u kojoj smo pekli zanat za sve projekte koji smo radili tijekom zadnjih par desetljeća. Veseli me što ove godine imamo i dvije voditeljice koje će svojom mladošću i šarmom unijeti veselje na pozornicu Dore 2024.” – dodao je na kraju Štengl.

Ovogodišnji voditeljski trojac: Duško, Maja i Anja gostovat će u današnjoj emisiji “Kod nas doma” pa vas pozivamo da budete uz HTV-ov Prvi program (HRT – HTV1) u 17:20 sati.

