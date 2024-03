Halid Bešlić otkrio da je prestao pušiti, ali i da je skinuo 20 kg: Imao sam problema s venama, arterijama

Halid Bešlić održao je koncert u Zadru. Tim povodom podijelio je i nekoliko detalja o privatnom životu. Naime, Halid je otkrio da je smršavio 20 kilograma, ali i da je prestao pušiti. ''Imao sam 125 kilograma pa 115, sad imam 105 i držim se tu, a trebao bih na 90. Ja sam se naglo udebljao pa me to malo opteretilo. Ja sam prestao pušiti, zbog toga sam se toliko udebljao. Imao sam problema s venama, arterijama, ugrađena su mi dva stenta. Malo sam i alkohol maknuo od sebe, tako da sam sad fit i mogu pjevati, probudi me usred noći, ja mogu zapjevati'', rekao je Halid za In Magazin.

Osvrnuo se i na suprugu Sejdu i tumor na jajnicima kojeg je imala i zbog kojeg nisu mogli imati više djece.

''Doktor je pogrešno konstatirao da je trudna, ali nije, ona je imala tumor na jajnicima. I kad je otišla na drugi pregled, onda su otkrili i operirali je, ali nije mogla više zatrudnjeti. Da smo otkrili na vrijeme i da je ostala na jednom jajniku, mogla je. I tako smo ostali na jednom djetetu", kazao je Halid.

Pjevač je ranije otkrio kako su se i gdje on i Sejda s kojom je u braku 40 godina upoznali, te što su sve morali prebroditi tijekom niza godina zajedničkog života.

– Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kavani gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuharica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kavanama. Kada smo se upoznali, vidio sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah poslije toga smo se vjenčali. Eto, tolike godine funkcioniramo i dan danas. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prebrodili. Kada smo bili mlađi, to je nekako i normalno – izjavio je Halid za Kurir.

Otkrio je kako je njegova supruga imala tumor na jajniku.

– Nisam osjetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dijete. Moja žena imala je problema s jajnicima i zbog toga nismo mogli imati još djece. Imala je tumor na jajniku, to smo riješili operacijom i to je bila posljedica. Njima nikad ništa nije nedostajalo... Stalno sam putovao, radio... ne možete se baviti glazbom, a da budete stalno u kući, zato kažem da nisam osjetio te trenutke na pravi način.

– Mladost mi nedostaje! Vrijeme prolazi... to se neće vratiti, ali mi mladost nedostaje. Što se tiče kolega, mnogi mi nedostaju... Moja generacija nas polako napušta, nemaš sada s kim popiti kavu. Ima tu onih mlađih, ali ne ide da ja budem s njima. Najviše mi nedostaju Kemal Monteno i Davor... s njima sam bio jako blizak. Rastao sam se s njima. Mi smo bili kafanski ljudi, nedostaju mi... – rekao je pjevač sa sjetom u glasu.

