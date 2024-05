Pobjednici 13. sezone 'Zvijezde pjevaju' su Igor Barberić i Ivana Kindl!

Pobjednici 13. sezone 'Zvijezde pjevaju' su Igor i Ivana , a u finalu je glasovalo čak šezdeset tisuća gledatelja. - Bez riječi sam, presretan sam - kazao je Igor Barberić, a njegova mentorica Ivana je dodala: - Boljeg pjevačkog partnera nisam mogla poželjeti, gušt mi je bio s njim pjevati - iskreno je kazala popularna Ivana Kindl. Drugo mjesto zauzeli su Mihovil i Goran. U finalu trinaeste sezone show su prvi napustili Dea i Dino, a dalje u dvoboj finala nastavili su Mihovil i Goran te Igor i Ivana.

Foto: HRT



Dea i Dino

Dea i Dino izveli su 'Bile Starke', pjesmu Dječaka. - Dea, to tako prirodno izlazi iz tebe - primijetila je Danijela. - Sve što je bilo, meni je super - našalio se Battiafaca.

Mihovil i Goran

Mihovil i Goran zapjevali su 'Nadahnuće' Dine Dvornika. - Sigurna sam da ne postoji osoba koja sad nije zaplesala. Gotovo sam ostala bez teksta. Ostale su samo još tri riječi - hvala, hvala, hvala - rekla je Danijela. - Nikad nisam vidio par koji je imao takvu kemija kao vi - dodao je Battifiaca. - Bilo je tu nesigurnosti, ali tko je šiša. Bili ste mi super! - zaključio je Tolja.

Igor i Ivana

Za drugi nastup Igor i Ivana su odabrali pjesmu 'Još uvijek sanjam da smo zajedno' - Čestitam, nastavi tako - rekao je Battifiaca. - Ne znam više što da ti kažem. Mrvicu bih možda snizio tonalitet da bude malo nježnije, ali to sam samo ja. Mrzim kako pjevaš - našalio se Tolja. - Duboka želja je kad bi sve svoje vještine objedinio. Stajati ovdje i gledati kako izvodiš pjesme je nad tjelesno iskustvo - zaključila je Danijela.

Dea i Dino

Glumica Dea Presečki i Dino Petrić izveli su 'Paradise City', pjesmu Guns N' Rosesa. - To je to! Ovo su tvoje vode, dočekala si rock! - rekao je Tolja - Dea, uvijek se daj do kraja kako si se i danas - dodala je Danijela. - Dea, pokazala si da ti sve leži. Bravo! - zaključio je Battifiaca.

VEZANI ČLANCI:

Mihovil i Goran

Sljedeći su na pozornicu izašli paraolimpijac i najtrofejniji hrvatski sportaš Mihovil Španja i Goran Bošković. Otpjevali su Gibonnijevu pjesmu 'Nisi više moja bol'. - Ovo je strahovito teška pjesma i mene ste 'razbili' potpuno u najboljem smislu te riječi - rekao je Tolja. Oduševili su i ostatak žirija, što su dokazali svojim ocjenama. Dobili su, također, maksimalan broj bodova.

Igor i Ivana

Koreograf i redatelj Igor Barberić i pjevačica Ivana Kindl nastupili su prvi s pjesmom 'Treasure' Brune Marsa. - Igore, koja je ovo nepodnošljiva lakoća. Vau, ti nas tako dotičeš! To je toliko predivno, hvala ti što si nam došao u show - rekla je Danijela. - Igore, uistinu si monstrum pozornice. Ide ti pjevanje, ples, uživamo u cjelokupnom projektu koji nosiš u show - dodao je Battifiaca.

Podrška Baby Lasagni

U ritmu pjesme 'Rim Tim Tagi Dim' počelo je finale emisije 'Zvijezde pjevaju'. - Vjerujemo u pobjedu Baby Lasagne - rekla je voditeljica Barbara Kolar nakon što su plesači otplesali dobro poznati ples Baby Lasagne, našeg predstavnika na Eurosongu.

Najava

HRT-ov show 'Zvijezde pjevaju' bliži se kraju. Večeras je na rasporedu finale, a samo jedan par će dobiti laskavu titulu najboljih. Parovi koji su ostali su: Igor Barberić i Ivana Kindl, Mihovil Španja i Goran Bošković te Dea Presečki i Dino Petrić.

VIDEO: William s njom vara Kate, a njen luksuzni život je gnjusna prevara? Glasine o lijepoj markizi