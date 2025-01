Preminula je Diane Langton, glumica poznata po ulozi u kultnim 'Mućkama'

Britanska glumica Diane Langton, najpoznatija po ulozi June Snell u kultnoj seriji "Mućke" te dugogodišnjoj ulozi Nane McQueen u sapunici Hollyoaks, preminula je u 77. godini života. Vijest o njezinoj smrti ranije danas je objavio njezin agent Shane Collins.

- S tugom moram reći da je Diane Langton preminula jutros - objavio je Collins na društvenoj mreži X. - Diane je imala bogatu i izvanrednu karijeru nastupajući na pozornici, filmu i televiziji, uključujući ikoničnu ulogu Nane McQueen u Hollyoaksu od 2007. do danas - dodao je u svojoj objavi. Diane Langton iza sebe je ostavila supruga Dereka. Uzrok smrti nije objavljen.

Very sad News ,



I am sad to say that Diane Langton passed away this morning.



Diane had a rich and remarkable career Appearing on Stage, in Films, and on television, including playing the iconic Nana Mqueen in Hollyoaks from 2007 to the present day. — Shane Collins (@shanecollinsman) January 15, 2025

We are deeply saddened & shocked to hear of the unexpected death of our friend, Junie actress Diane Langton



A guest at our most recent convention she was a joy, our deepest condolences & heartfelt sympathy goes to her husband Derek and her close family & friends



Sleep Well Di pic.twitter.com/RlGpMI4ndy — Only Fools and Horses News (@onlyfoolsnews) January 15, 2025

In total shock at Diane Langton's passing. Memories of us in Hair flooding back. Her in the dressing room with a bottle of brown ale! We also recorded an LP 'Sparrow.' She was a unique, talented artist. A funny, kind & special friend. My thoughts with husband Derek.

RIP Diane💔 pic.twitter.com/NxjWWKfUNF — Elaine Paige (@elaine_paige) January 15, 2025

O ovoj tužnoj vijesti oglasili su se i iz serije "Mućke" odnosno, putem njihovog službenog profila na X-u. - Tužni smo i šokirani što čujemo za neočekivanu smrt naše prijateljice Diane Langton. Uživali smo što je bila gošća na našoj najnovijoj konvenciji, naše najdublje suosjećanje i sućut idu njenom suprugu Dereku te bliskoj obitelji i prijateljima - stoji u priopćenju za javnost.

Među prvima se od glumice oprostila kazališna legenda Elaine Paige, koja je s Langton surađivala u predstavi "Hair". - U potpunom sam šoku zbog Dianine smrti. Sjećanja na naše dane u 'Hairu' naviru... Bila je jedinstvena, talentirana umjetnica. Smiješna, draga i posebna prijateljica - napisala je Paige.

Rođena u Somersetu, Langton je svoju profesionalnu karijeru započela kao plesačica nakon školovanja u Corona Academy. Nastupala je s baletnim družinama diljem Europe, a glumačku karijeru započela je 1959. godine u filmu "Carry on Teacher".

Široj publici postala je poznata po ulozi June Snell u BBC-jevoj seriji "Mućke", gdje je glumila bivšu djevojku Del Boya (David Jason). Pojavila se u dvije epizode - "Happy Returns" (1985.) i božićnom specijalu "A Royal Flush" (1986.), gdje je njezin lik ostavio nezaboravan dojam na gledatelje.

Najdužu ulogu ostvarila je u seriji "Hollyoaks", gdje je od 2007. godine igrala Nanu McQueen. Iako je dva puta napuštala seriju, uvijek se vraćala svojoj omiljenoj ulozi. Posljednji put vratila se u seriju 2024. godine, neposredno prije smrti.

Osim televizijskih uloga, Langton je ostvarila značajnu karijeru u kazalištu, posebice u londonskom West Endu. Nastupala je u brojnim hit predstavama, uključujući "Hair", "Billy Elliot", "A Chorus Line", "Chicago", "Jesus Christ Superstar" i "Mary Poppins".

